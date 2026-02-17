    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax tritt auf der Stelle - Warten auf US-Impulse

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schwankt, schloss bei 24.804 Punkten leicht
    • ZEW-Konjunkturerwartung trübt Anlegerstimmung.
    • Teamviewer/Aumovio tief, Aroundtown +10% Hoch.
    Aktien Frankfurt - Dax tritt auf der Stelle - Warten auf US-Impulse
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag keine klare Richtung eingeschlagen. Nach leichtem Plus kehrte er anschließend wieder auf das Vortagesniveau zurück beim Stand von zuletzt 24.804 Punkte.

    Ein klein wenig auf die Stimmung drückten überraschend triste ZEW-Daten: Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland trübten sich im Februar überraschend ein, wie die Zahlen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigten. Anleger warten nun insbesondere auf frische US-Impulse, nachdem dort tags zuvor feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war. Vorbörslich zeichneten sich für den US-Aktienmarkt Verluste ab.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sank um 0,76 Prozent auf 31.125 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand moderat im Minus.

    Für die Aktien des Softwareherstellers Teamviewer ging es auf ein weiteres Rekordtief. Sie verloren zuletzt noch rund 3 Prozent, die Papiere des Autozulieferers Aumovio gar rund 8 Prozent. Laut dem Analysehaus Bernstein Research sind bei beiden Papieren die Verdrängungsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) noch nicht eingepreist. Aumovio belaste hier vor allem der Wandel hin zu Software-definierten-Fahrzeugen.

    Die Aktien von Aroundtown haben am Dienstagvormittag mit 10 Prozent Kursplus einen Höchststand seit November erreicht. Viceroy Research hatte zuvor die Papiere des Spezialisten für Gewerbeimmobilien empfohlen. Zudem war das Umfeld für Immobilienaktien insgesamt gut, wir Kursgewinne von Vonovia, LEG Immobilien und TAG Immobilien zeigten.

    Die Ende Dezember eingeleitete Erholung der Südzucker -Aktien erhielt mit der Nachricht, dass der Zuckerkonzern außerordentliche Abschreibungen erwartet und in der Folge die Dividende aussetzt, einen herben Rückschlag. Der Kurs sackte um rund 5 Prozent ab.

    Ottobock standen mit Kurskapriolen im Fokus. Die Aktien des Prothesenherstellers gewannen zunächst fast 9 Prozent, verloren zuletzt aber 6,5 Prozent. Experten lobten zwar grundsätzlich die Resultate für 2025, Analyst Richard Felton von Goldman Sachs störte jedoch der Umsatzausblick für 2026. Er liege leicht unter den Erwartungen und dem mittelfristig vom Unternehmen angestrebten Wachstumstempo.

    Die Aktien der Norma Group fielen nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 um rund 3 Prozent. Anleger müssen auf einen Geschäftsausblick des Verbindungstechnikspezialisten noch etwas warten, es bleibt also erst einmal etwas Unsicherheit mit Blick auf eine erhoffte Geschäftsbelebung./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,17 % und einem Kurs von 9,415 auf Tradegate (17. Februar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -19,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 838,68 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +232,36 %/+66,18 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
