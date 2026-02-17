    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Schwächer erwartet - KI-Sorgen halten an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte starten schwächer: KI-Ängste Dow/Nas
    • Warner/Paramount: Bieterkampf geht weiter+Akt.
    • Elliott/Masimo/ZIM starke Ausschläge teils+35%
    Aktien New York Ausblick - Schwächer erwartet - KI-Sorgen halten an
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende dürften die US-Aktienmärkte mit Kursverlusten in den Handel am Dienstag starten. Marktbeobachtern zufolge halten die Ängste rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) an. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen großer KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind. US-Konjunkturdaten hatten vorbörslich kaum Einfluss auf die Kurse.

    Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer mit 49.409 Punkten, nachdem er in der Vorwoche rund 1,2 Prozent verloren hatte. Der Nasdaq 100 wird am Dienstag 0,9 Prozent im Minus bei 24.521 Punkten erwartet. Die vorige Woche hatte der technologielastige Index mit einem Rückgang von rund 1,4 Prozent abgeschlossen.

    Unterdessen geht der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers in eine neue Runde. Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount wieder aufzunehmen. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix . Die Aktien von Warner und Paramount legten vorbörslich um 2,4 beziehungsweise 3,8 Prozent zu.

    Für die Papiere von Norwegian Cruise Line ging es im vorbörslichen Handel um 6,0 Prozent nach oben. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, hat der aktivistische Investor Elliott Investment Management einen Anteil von mehr als 10 Prozent an dem Kreuzfahrtunternehmen aufgebaut und ist damit zu einem der größten Aktionäre aufgestiegen. Der Hedgefonds wolle damit aktiv Einfluss auf Strategie und Führung des Unternehmens nehmen.

    Die Anteilsscheine von Masimo schnellten vorbörslich um 35 Prozent hoch, nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, dass der Hersteller von Gesundheitsprodukten, Danaher , kurz vor dem Abschluss der Übernahme des Medizintechnikunternehmens steht. Der Deal soll ein Volumen von knapp 10 Milliarden Dollar haben. Die Aktien von Danaher sackten um 6,0 Prozent ab.

    Die Titel von Zim Integrated Shipping (ZIM) reagierten mit einem vorbörslichen Kursplus von 35 Prozent auf die Nachricht, dass die deutsche Container-Reederei Hapag-Lloyd das israelische Schifffahrtsunternehmen übernehmen will. Die Vereinbarung über einen Barverkauf zu 35 Dollar je Aktie, die noch der Genehmigung durch die israelischen Aufsichtsbehörden bedarf, bewertet Zim mit rund 4,2 Milliarden Dollar./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ZIM Integrated Shipping Services Aktie

    Die ZIM Integrated Shipping Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 170,3 auf Tradegate (17. Februar 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ZIM Integrated Shipping Services Aktie um +44,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von ZIM Integrated Shipping Services bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..

    ZIM Integrated Shipping Services zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 19,280 %.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
