Dieser KI-Deal könnte ganze Branchen umkrempeln

Wie Infosys am Dienstag mitteilte, startet die Zusammenarbeit zunächst im Telekommunikationssektor. In einem nächsten Schritt sollen Finanzdienstleistungen, die Fertigungsindustrie und die Softwareentwicklung folgen.

Der indische IT-Dienstleister Infosys geht eine strategische Partnerschaft mit dem US-amerikanischen KI-Unternehmen Anthropic ein. Ziel ist es, Unternehmen in stark regulierten und komplexen Industrien mit maßgeschneiderten Lösungen für künstliche Intelligenz zu versorgen, wie das Wall Street Journal berichtete.

Maßgeschneiderte KI-Agenten geplant

Kern der Kooperation ist die Integration der Claude-Modelle von Anthropic in das bestehende KI-Portfolio von Infosys. Die Modelle sollen Unternehmen helfen, komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren und Software schneller bereitzustellen.

Beide Partner wollen individuelle KI-Agenten entwickeln, die branchenspezifische Aufgaben eigenständig ausführen. Dazu zählen unter anderem die Bearbeitung von Schadensfällen, das Generieren und Testen von Programmcode sowie die Überprüfung regulatorischer Vorgaben.

Anthropic-Chef Dario Amodei betonte die Bedeutung von Branchenwissen für den Einsatz künstlicher Intelligenz in regulierten Märkten. "Infosys verfügt genau über diese Art von Fachwissen in wichtigen Branchen", sagte Amodei. Ohne tiefgehendes Verständnis für regulatorische Anforderungen könnten KI-Modelle ihr Potenzial nicht voll entfalten.

Strategischer Schritt nach Kursschwäche

Auch Infosys-Chef Salil Parekh ordnete die Partnerschaft als wichtigen Meilenstein ein. "Unsere Zusammenarbeit mit Anthropic ist ein strategischer Sprung nach vorn bei der Weiterentwicklung von KI für Unternehmen", erklärte Parekh.

Im vorbörslichen Handel in New York gewann die Aktie von Infosys 3,57 Prozent und wurde bei 15,24 US-Dollar gehandelt (Stand 15:02 Uhr MEZ).

Auch an der Börse in Indien reagierten Investoren positiv: Die Aktie von Infosys legte zuletzt um 2,8 Prozent zu und übertraf damit viele Wettbewerber. Zuvor war das Papier unter Druck geraten. Bis einschließlich Montag hatte die Aktie im laufenden Monat 17 Prozent verloren. Anleger sorgten sich über mögliche Umwälzungen durch künstliche Intelligenz in der IT-Dienstleistungsbranche.

Mit dem Schulterschluss mit Anthropic setzt Infosys nun ein klares Signal. Der Konzern will die technologische Disruption nicht nur abfedern, sondern aktiv gestalten. Gerade in regulierten Märkten könnte sich dieser Ansatz als Wettbewerbsvorteil erweisen.

