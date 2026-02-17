ANALYSE-FLASH
MWB Research belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 20 Euro
- MWB hält Norma Group: Kursziel 20€ Buy weiter.
- Vorl. Q4 und Gesamtjahr 2025 wie erwartet (ok)
- Analyst lobt robusten operativen Cashflow sehr
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Norma Group nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten vom vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2025 hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Leon Mühlenbruch am Dienstag. Der Analyst hob vor allem den robusten operativen Cashflow des Autozulieferers positiv hervor./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 15,28 auf Tradegate (17. Februar 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -5,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,26 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 490,68 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -21,88 %/+30,21 % bedeutet.
Kursziel: 20 Euro
Der aktuelle Vorteil ist, das aufgrund dem aktuellen Kurs das zeitnahe Aktienrückkaufprogramm günstiger kaufen kann.
Ein wesentlicher Kostenpunkt fällt in 2026 weg.. die Kapitalkosten bei 316 Mio Schulden (haben sich zum Vj von 329 Mio verbessert) sinken auf fast 0, da 300 Mio Schulden abgebaut werden. Ich würde spätestens zu den Halbjahreszahlen sichtbare Effekte erwarten.