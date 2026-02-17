MWB Research belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 15,28 auf Tradegate (17. Februar 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -5,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,26 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 490,68 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -21,88 %/+30,21 % bedeutet.