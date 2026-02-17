    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    ANALYSE-FLASH

    MWB Research belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

    • MWB hält Norma Group: Kursziel 20€ Buy weiter.
    • Vorl. Q4 und Gesamtjahr 2025 wie erwartet (ok)
    • Analyst lobt robusten operativen Cashflow sehr
    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Norma Group nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten vom vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2025 hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Leon Mühlenbruch am Dienstag. Der Analyst hob vor allem den robusten operativen Cashflow des Autozulieferers positiv hervor./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 15,28 auf Tradegate (17. Februar 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -5,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 490,68 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -21,88 %/+30,21 % bedeutet.


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von NORMA: durchwachsene Q4/2025 im Rahmen der Transformation, Marge ~0–1% erreicht, rund 30 Mio. Restrukturierungskosten, >90 Mio. Free Cash Flow und schuldenfrei nach Verkauf. Streit um ARP/Aktienrückkauf (~260 Mio.) vs. Sonderdividende; Hoffnung auf Margen- und Ergebnisverbesserung durch Einsparungen und Zukäufe; Kursprognosen reichen von ~25€ bis Risiko eines Rückgangs auf ~12€; Details zum Shareholder‑Value‑Paket werden erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
