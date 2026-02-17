    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.02.2026

    Am 17.02.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um +8,62 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.02.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.02.2026

    Die Gerresheimer Aktie notiert aktuell bei 21,040 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,62 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,670  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,040, mit einem Plus von +8,62 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG!
    Long
    16,61€
    Basispreis
    4,61
    Ask
    × 6,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,86€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 5,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Gerresheimer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -21,58 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -26,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Gerresheimer bisher ein Minus von -29,97 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,68 %
    1 Monat -24,75 %
    3 Monate -21,58 %
    1 Jahr -75,43 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung der Gerresheimer-Aktie: beobachteter Anstieg von rund 19 auf ~20,7 bei steigendem Volumen, Spekulationen über Short-Covering und Hedgefonds-Eindeckungen sowie möglichen Einfluss prominenter Forenposts. Diskutiert werden Rebounds, Ein-/Ausstiege, Sorgen zu fehlenden Zahlen, Centor-Verkaufsbewertung (Morgan Stanley genannt), Analysten als Kontraindikator und ein mögliches Erschöpfungsgap.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 721,20 Mio.EUR € wert.

    Newron Pharmaceuticals, DF Deutsche Forfait & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    JETZT diese AKTIEN kaufen?! Gerresheimer, TUI und Silver Viper Minerals!


    Wer die Silber-Rally verpasst hat, für den ergibt sich in der aktuellen Konsolidierung eine interessante Einstiegschance – zum Nachkaufen natürlich auch. Eine spannende Aktie aus der zweiten Reihe dafür ist Silver Viper Minerals. In einem …

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +8,52 %
    -27,67 %
    -24,37 %
    -22,55 %
    -75,79 %
    -74,44 %
    -79,82 %
    -69,38 %
    -52,23 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Gerresheimer Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.02.2026 Am 17.02.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um +8,62 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     