Gerresheimer Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.02.2026

Die Gerresheimer Aktie notiert aktuell bei 21,040€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,62 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,670 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,040€, mit einem Plus von +8,62 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Anstieg bei Gerresheimer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -21,58 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -26,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Gerresheimer bisher ein Minus von -29,97 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -26,68 % 1 Monat -24,75 % 3 Monate -21,58 % 1 Jahr -75,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung der Gerresheimer-Aktie: beobachteter Anstieg von rund 19 auf ~20,7 bei steigendem Volumen, Spekulationen über Short-Covering und Hedgefonds-Eindeckungen sowie möglichen Einfluss prominenter Forenposts. Diskutiert werden Rebounds, Ein-/Ausstiege, Sorgen zu fehlenden Zahlen, Centor-Verkaufsbewertung (Morgan Stanley genannt), Analysten als Kontraindikator und ein mögliches Erschöpfungsgap.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 721,20 Mio.EUR € wert.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.