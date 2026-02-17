EBITDA über Plan – HomeToGo skaliert profitabel nach Interhome-Deal 🏝️



Die HomeToGo SE ist Europas führende Plattform für Ferienhausvermietungen und kombiniert ein Marktplatzmodell mit eigenen, integrierten Beständen – zuletzt erweitert durch die Übernahme von Interhome.



HomeToGo hat im Geschäftsjahr 2025 die Prognose für das bereinigte EBITDA übertroffen und zugleich die Integration von Interhome schneller als geplant vorangetrieben. Auf statutarischer Basis (inkl. Interhome seit 28. August 2025) erreichten die IFRS-Umsatzerlöse 254–256 Mio. € (ca. +20–21% YoY) und lagen damit weitgehend im Rahmen der Prognose von 260 Mio. €. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 12–13 Mio. € und lag damit über der Zielmarke von 11 Mio. €.



Auf Pro-forma-Basis – unter Annahme einer ganzjährigen Konsolidierung von Interhome – erzielte die Gruppe IFRS-Umsatzerlöse von 393–395 Mio. € (ca. +3% YoY) sowie ein bereinigtes EBITDA von 41–42 Mio. €, womit die Prognose von rund €40 Mio. ebenfalls übertroffen wurde. Ein zentraler Treiber war die schnelle Realisierung von Synergien aus der Interhome-Übernahme: Bereits innerhalb der ersten fünf Monate nach Closing wurden >5 Mio. € annualisierte Kosteneinsparungen erzielt. Damit ist HomeToGo auf Kurs, das kurzfristige Ziel von 10 Mio. € Synergien zu erreichen.



Für hohe Visibilität im Jahr 2026 sorgt der Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse von 119,5 Mio. € (+9,6% YoY). Interhome trug hierzu 69,9 Mio. € (+12,7%) bei, das Bestandsgeschäft von HomeToGo 49,6 Mio. € (+5,6%). Ergänzt wird dies durch eine sehr solide Cash-Position von 91,8 Mio. € zum Jahresende.



In Summe unterstreicht die Meldung die erfolgreiche Skalierung nach der transformativen Interhome-Akquisition, die beschleunigte Hebung von Synergien sowie die gestärkte Profitabilität und Planungssicherheit der Gruppe für 2026.



Im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund ist die HomeToGo Aktie mit 3,3% gewichtet.

