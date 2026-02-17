    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHomeToGo AktievorwärtsNachrichten zu HomeToGo

    EBITDA über Plan

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    HomeToGo skaliert profitabel nach Interhome-Deal

    Bereits nach 5 Monaten konnten >5 Mio. € Kosteneinsparungen erzielt werden.

    EBITDA über Plan - HomeToGo skaliert profitabel nach Interhome-Deal

    EBITDA über Plan – HomeToGo skaliert profitabel nach Interhome-Deal 🏝️

    Die HomeToGo SE ist Europas führende Plattform für Ferienhausvermietungen und kombiniert ein Marktplatzmodell mit eigenen, integrierten Beständen – zuletzt erweitert durch die Übernahme von Interhome.

    HomeToGo hat im Geschäftsjahr 2025 die Prognose für das bereinigte EBITDA übertroffen und zugleich die Integration von Interhome schneller als geplant vorangetrieben. Auf statutarischer Basis (inkl. Interhome seit 28. August 2025) erreichten die IFRS-Umsatzerlöse 254–256 Mio. € (ca. +20–21% YoY) und lagen damit weitgehend im Rahmen der Prognose von 260 Mio. €. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 12–13 Mio. € und lag damit über der Zielmarke von 11 Mio. €.

    Auf Pro-forma-Basis – unter Annahme einer ganzjährigen Konsolidierung von Interhome – erzielte die Gruppe IFRS-Umsatzerlöse von 393–395 Mio. € (ca. +3% YoY) sowie ein bereinigtes EBITDA von 41–42 Mio. €, womit die Prognose von rund €40 Mio. ebenfalls übertroffen wurde. Ein zentraler Treiber war die schnelle Realisierung von Synergien aus der Interhome-Übernahme: Bereits innerhalb der ersten fünf Monate nach Closing wurden >5 Mio. € annualisierte Kosteneinsparungen erzielt. Damit ist HomeToGo auf Kurs, das kurzfristige Ziel von 10 Mio. € Synergien zu erreichen.

    Für hohe Visibilität im Jahr 2026 sorgt der Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse von 119,5 Mio. € (+9,6% YoY). Interhome trug hierzu 69,9 Mio. € (+12,7%) bei, das Bestandsgeschäft von HomeToGo 49,6 Mio. € (+5,6%). Ergänzt wird dies durch eine sehr solide Cash-Position von 91,8 Mio. € zum Jahresende.

    In Summe unterstreicht die Meldung die erfolgreiche Skalierung nach der transformativen Interhome-Akquisition, die beschleunigte Hebung von Synergien sowie die gestärkte Profitabilität und Planungssicherheit der Gruppe für 2026.

    Im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund ist die HomeToGo Aktie mit 3,3% gewichtet.

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

    --------------------

     

    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    EBITDA über Plan HomeToGo skaliert profitabel nach Interhome-Deal Die HomeToGo SE ist Europas führende Plattform für Ferienhausvermietungen und kombiniert ein Marktplatzmodell mit eigenen, integrierten Beständen – zuletzt erweitert durch die Übernahme von Interhome.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     