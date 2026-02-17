    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Verzögerte Sanierung

    Schnieder nimmt Bahn in die Pflicht

    Verzögerte Sanierung - Schnieder nimmt Bahn in die Pflicht
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder nimmt die Deutsche Bahn wegen der länger andauernden Sperrung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin in die Pflicht."Ich habe die finale Entscheidung zur Verschiebung zur Kenntnis nehmen müssen und erwarte nun so schnell wie möglich ein belastbares Konzept, damit die wichtige Verbindung zwischen Berlin und Hamburg wieder in Betrieb gehen kann", sagte der CDU-Politiker.

    "Die besonderen Herausforderungen mit Blick auf die Inbetriebnahme waren uns im Bundesverkehrsministerium durch das begleitende Monitoring der Sanierung bekannt", so Schnieder. "Wir haben frühzeitig verlangt, entsprechend gegenzusteuern. Durch die von der DB InfraGo AG ergriffenen Maßnahmen wurde bis zuletzt versucht, die Strecke wieder planmäßig in Betrieb zu nehmen."

    Die Deutsche Bahn hatte am Montag überraschend mitgeteilt, die Strecke Hamburg-Berlin könne nicht wie geplant bis Ende April fertiggestellt werden. Wegen des Winterwetters brauche man mehr Zeit. Seit sechs Wochen seien die Arbeiten auf der Strecke in Verzug./hoe/DP/mis





    dpa-AFX
