Kraft Heinz, Braskem und Tenaris als Hauptredner auf der OMP-Konferenz São Paulo 2026

SÃO PAULO, BR / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, bringt seine REAL-Konferenzreihe nach Lateinamerika mit einer eintägigen Veranstaltung in São Paulo am 16. April 2026. Die Konferenz bringt Führungskräfte von Fortune-500-Unternehmen zusammen, um zu berichten, wie sie ihre globalen Aktivitäten durch digitale Innovationen transformieren.

Unter dem Motto „Echte Expertise. Echte Lösungen. Echte Ergebnisse” konzentriert sich die Konferenz auf die praktische Anwendung von KI in komplexen Lieferkettenumgebungen. Die Agenda wird von drei globalen Großunternehmen bestimmt, die in Zusammenarbeit mit OMPs Unison Planning einen Blick hinter die Kulissen ihrer digitalen Transformation gewähren:

Kraft Heinz, ein globales Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, wird demonstrieren, wie datengesteuerte Planung, KI-gestützte Optimierung und durchgängige Transparenz eine agilere und nachhaltigere Wertschöpfungskette schaffen.

Braskem wird seinen Transformationsprozess detailliert beschreiben, von der groß angelegten operativen Einführung bis hin zur nächsten Phase der erweiterten Planungsfunktionen, die seine KI-gesteuerte Zukunft prägen.

Tenaris, ein globaler Stahlrohrhersteller, wird sich auf die Förderung der Nutzerakzeptanz konzentrieren und hervorheben, wie gezielte Schulungen und gezieltes Engagement den Wert in den Planungsteams steigern.

„Wir freuen uns sehr, dieses Maß an Branchenexpertise nach São Paulo zu bringen“, sagte Philip Vervloesem, Chief Commercial and Markets Officer bei OMP. „Mit den konkreten Erfolgsgeschichten von Kraft Heinz, Braskem und Tenaris sprechen wir nicht nur über die Zukunft der Lieferkettenplanung, sondern zeigen auch, wie die weltweit anspruchsvollsten Marken dies heute durch KI-gesteuerte Innovationen erreichen.“

Keynote zu KI und Führung: Andrea Iorio

Im Rahmen der Veranstaltung wird auch Andrea Iorio, ehemaliger CEO von Tinder Latin America und Chief Digital Officer bei L'Oréal, ein renommierter Experte für digitale Transformation, eine Keynote halten. Iorio wird einen Fahrplan für Führung im Zeitalter der KI vorstellen, wobei er sich auf die „menschenzentrierten“ Fähigkeiten konzentriert, die erforderlich sind, um sich in einer sich schnell entwickelnden Technologielandschaft zurechtzufinden.