Aktie fällt trotz guter Zahlen – Einstiegschance bei diesem Top-Dividendenzahler

Mit Dividendenerhöhungen 47 Jahren in Folge ist Medtronic nur 3 Jahre davon entfernt, nicht mehr "nur" ein Dividendenaristokrat, sondern sogar ein Dividendenkönig zu sein. Zwar fielen die Anhebungen der Ausschüttungen in den vergangenen Jahren angesichts des verlangsamten Unternehmenswachstums bescheiden aus, doch die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate (CAGR) von knapp 7 Prozent in den vergangenen 10 Jahren kann sich noch immer sehen lassen.

Medtronic: Nur noch drei Jahre bis zum Platin-Status!

Mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,85 Prozent schlägt die Aktie außerdem sowohl den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (1,15 Prozent) als auch die Vergleichsgruppe (1,63 Prozent). Das macht das Papier als defensive Depot-Beimischung in einem zunehmend von KI- und Disruptionssorgen geprägten Marktumfeld zunehmend interessant.

Umsatz und Ertrag über den Erwartungen, zufriedenstellendes Wachstum

Noch einmal an Attraktivität gewonnen hat Medtronic am Dienstag. Denn trotz guter Quartalszahlen fällt die Aktie, was sowohl die Dividende als auch die Unternehmensbewertung noch interessanter macht.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 8,7 Prozent auf 9,0 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 110 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Auf organischer Basis war das Wachstum mit 6,0 Prozent zwar etwas geringer, aber nichtsdestotrotz ansehnlich.

Wachstumstreiber war zum einen die Diabetessparte mit einem Umsatzplus von 14,7 Prozent auf 796 Millionen US-Dollar und zum anderen das Segment "Herz-Kreislauf", wo neben Herzschrittmachern beispielsweise auch Defibrillatoren vertrieben werden. Hier legten die Erlöse im Vorjahresvergleich um 13,8 Prozent auf 3,46 Milliarden US-Dollar zu.

Gestiegen Kosten und Zölle belasten Nettogewinn und Ausblick

Auch ertragsseitig präsentierte sich Medtronic trotz US-Zöllen und Handelshemmnissen in guter Verfassung. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 1,36 US-Dollar um 2 Cent über den Schätzungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr gelang eine Steigerung um 10 Cent.

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen den Anteilseignerinnen und -eignern zurechenbaren Gewinn in Höhe von 1,143 Milliarden US-Dollar nach 1,294 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor. Der Rückgang ist zum einen auf höhere Betriebsausgaben sowie zum anderen auf höhere Produktkosten zurückzuführen.

Trotz des Rückgangs der Nettoerträge hat das Management seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekräftigt. Angestrebt wird ein bereinigter Gewinn je Aktie von 5,62 US-Dollar. In dieser Schätzung sind Belastungen in Höhe von 185 US-Dollar durch die US-Zölle bereits enthalten. Ohne deren Berücksichtigung sieht sich das Unternehmen auf Kurs für ein Gewinnwachstum von 4,5 Prozent he Anteilsschein.

Aktie kämpft mit Gewinnmitnahmen, aber intakter Aufwärtstrend

Unter Anlegerinnen und Anlegern herrschen am Dienstag gemischte Gefühle. In der US-Vorbörse büßte das Papier rund 4 Prozent ein, konnte ein Teil dieser Verluste aber unmittelbar nach der Handelseröffnung wettmachen.

Während die übertroffenen Erwartungen positiv bewertet werden, sorgen der gesunkene Nettogewinn sowie der Gewinnausblick etwas unter der Marktprognosen für Ernüchterung. Damit steht kurzfristig zwar die 50-Tage-Linie unter Druck, doch solange sich die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie bei etwa 93,40 US-Dollar halten kann, dürfte der seit 2,5 Jahren anhaltende Aufwärtstrend ungefährdet sein.

Fazit: Top-Adresse für langfristig und ausschüttungsorientierte Investoren

Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung ergibt sich für 2026 ein KGVe von 17,3. Das entspricht fast genau dem 5-Jahres-Mittel von 17,6 und bedeutet gegenüber dem Branchendurchschnitt von 18,3 eine Unterbewertung von knapp 4 Prozent. Dafür müssen Anlegerinnen und Anleger bei den übrigen Kennzahlen etwas tiefer in die Tasche greifen. Insgesamt ergibt sich daraus eine faire Bewertung.

Damit bietet Medtronic ein attraktives Gesamtpaket aus fortgesetztem Unternehmenswachstum, einer moderaten Bewertung, einem charttechnisch intakten Aufwärtstrend und einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite. Anlegerinnen und Anleger auf der Suche nach einem defensiven Basiswert können hier bedenkenlos zugreifen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Medtronic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 81,78EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.

