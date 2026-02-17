HIVE Digital Technologies erzielt im Q3 93,1 Mio. USD Umsatz – Sechsfacher Anstieg!
Starkes Wachstum auf allen Ebenen: Rekordumsatz, massiv ausgebaute Bitcoin-Hashrate und rasant skalierende HPC/AI-Cloud legen das Fundament für die nächste Expansionsphase.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Rekordquartal: Umsatz 93,1 Mio. USD (↑219 % YoY, ↑7 % QoQ) und Bruttobetriebsmarge 32,1 Mio. USD (34,5 %) — mehr als sechsfache Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
- Bitcoin-Operations: Installierte Hashrate Ende Quartal 25 EH/s (durchschnittlich 22,9 EH/s) und Produktion von 885 BTC (↑23 % gegenüber dem Vorquartal).
- Ergebniskennzahlen: Bereinigtes EBITDA 5,7 Mio. USD; GAAP-Nettoverlust 91,3 Mio. USD, hauptsächlich wegen 57,4 Mio. USD beschleunigter Abschreibungen.
- BUZZ HPC/AI: Quartalsumsatz BUZZ 4,9 Mio. USD (direkte Kosten 2,3 Mio. USD); Auftrag/Leasing von 504 Nvidia B200-GPUs im Wert von 30 Mio. USD (2 Jahre), +~15 Mio. USD ARR; Ziel: GPU-Cloud-ARR ~140 Mio. USD bis Q4 2026 und 225 Mio. USD ARR für gesamtes HPC bis Ende 2026/Anfang 2027.
- Infrastruktur & Kapazitätsausbau: Betrieb von 440 MW grüner Wasserkraftkapazität, Flotteneffizienz 17,5 J/TH; zusätzlicher PPA über 100 MW in Yguazú und Landkäufe — Ziel einer Energiebilanz von ~540 MW.
- Unternehmensstrategie: „Zweigleisige“ Ausrichtung — Bitcoin-Hashrate als Cash-Generator und BUZZ AI Cloud/HPC als wachstumsstarke, wiederkehrende Einnahmequelle; Fokus auf skalierbare, mit erneuerbarer Energie betriebene Rechenzentren in Kanada, Schweden und Paraguay.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HIVE Digital Technologies ist am 17.02.2026.
Der Kurs von HIVE Digital Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8315EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,84 % im Minus.
-4,24 %
-5,82 %
-35,66 %
-34,45 %
-32,25 %
-38,14 %
-88,34 %
-73,12 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte