UBS belässt Ottobock nach Zahlen auf 'Neutral' - Ziel 74 Euro
- UBS belässt Ottobock auf Neutral, Ziel 74€ 2026
- Starkes 2. Halbjahr 2025, 2026 Ziele schwach...
- Erwartet sinkenden operativen Ebitda-Konsens...
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Prothesenhersteller habe ein starkes zweites Halbjahr 2025 gehabt, doch die Ziele für 2026 seien nicht überzeugend, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er rechnet daher mit einem sinkenden operativen Ergebniskonsens (Ebitda)./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 55,85 auf Tradegate (17. Februar 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -11,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +33,09 %/+79,86 % bedeutet.
Ich bin nach dem IPO bei nicht-optimalem Kurs raus, bin aber wenigstens mit einer grünen Null/Pizza rausgekommen. Die Bewertung war schon damals sehr anspruchsvoll, das Management ja relativ schillernd. Falls der Ukrainekrieg irgendwann doch mal aufhören sollte, dann verliert die Firma richtig Umsatz.
Und natürlich die frisierten Zahlen - "Kern" und "bereinigt" - meint alles hübsch gerechnet. Glaube kaum, dass das tatsächliche Ergebnis höher als 50 Mio liegen wird. Q1-3 war man bei 28 Mio. Da ist eine Marktkap. von 3.700 Mio schon sehr sehr sportlich - entspricht KGV von 74.
IPO - Preis von 66 € war völlig überteuert.