UBS belässt Ottobock nach Zahlen auf 'Neutral' - Ziel 74 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 55,85 auf Tradegate (17. Februar 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -11,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +33,09 %/+79,86 % bedeutet.