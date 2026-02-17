    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 17.02.2026 - 15.15 Uhr

    • Paramount nimmt neuen Bieterkampf um Warner auf
    • Südzucker: Abschreibungen 450-550, keine Div.!
    • BHP dank hoher Kupferpreise: Gewinn steigt 22%
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 17.02.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Verhandlungen zugestimmt: Paramount kämpft weiter um Warner-Brothers-Übernahme

    LOS ANGELES/NEW YORK - Der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers geht in eine neue Runde. Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount wieder aufzunehmen, wie am Dienstag bekannt wurde. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits mit Verweis auf informierte Personen berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix . Nun sind die Voraussetzungen für einen möglichen zweiten Bieterkampf geschaffen. Die Aktien von Warner und Paramount legten vorbörslich zu.

    Außerordentliche Abschreibungen: Südzucker schüttet keine Dividende aus

    MANNHEIM - Die Aktionäre von Südzucker werden die Folgen des schwachen Zuckermarkts spüren. Der Vorstand habe beschlossen, der Hauptversammlung eine Aussetzung der Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Neben dem anhaltend schwierigen Marktumfeld im Segment Zucker erwartet der Konzern außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen zwischen 450 und 550 Millionen Euro. Diese betreffen den Angaben zufolge aber nicht das prognostizierte operative Ergebnis. Vor dem Hintergrund dieser Belastung sieht der Südzucker-Vorstand die Voraussetzungen zur Zahlung einer Dividende als nicht gegeben an. Der Kurs der Aktie sackte um mehr als sechs Prozent ab.

    Bergbaukonzern BHP verdient dank hoher Kupferpreise deutlich mehr

    MELBOURNE - Steigende Preise vor allem für Kupfer haben dem Bergbaukonzern BHP Group im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) deutlich Auftrieb gegeben. Unter dem Strich stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich in den ersten sechs Monaten um 22 Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Dienstag in Melbourne mit. Konzernchef Mike Henry führte die gute Geschäftsentwicklung vor allem auf den jahrelangen Ausbau des Kupfergeschäfts zurück. Die Preise für das vor allem für die Elektrifizierung wichtige Metall sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Die Aktien stiegen in Sydney deutlich und legten zeitweise um über 7 Prozent zu.

    ROUNDUP: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Norma Group - Kursminus

    MAINTAL - Beim Zulieferer Norma Group ist im vergangenen Jahr das Ergebnis im Tagesgeschäft überraschend um vier Fünftel eingebrochen. Das Unternehmen bekam die Schwäche wichtiger Kundenindustrien wie Lkw-Produktion und Bauwirtschaft zu spüren. Zudem belasteten hohe Personalkosten und Sonderausgaben für Logistik. Nach dem inzwischen abgeschlossenen Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts setzt die neue Chefin Birgit Seeger auf den Umbau. Die Hessen stellen sich mit dem Fokus auf ihr Kerngeschäft Verbindungstechnik neu auf. Eine Prognose für 2026 bleibt das Management aber noch schuldig.

    ROUNDUP: Ottobock will nach Umsatz- und Gewinnplus weiter wachsen - Aktie fällt

    DUDERSTADT - Der Prothesenhersteller Ottobock hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Dabei profitierte das Unternehmen von neuen Produkten sowie Zukäufen. Für 2026 zeigte sich das Ottobock optimistisch für weiteres Wachstum. Manch ein Analyst und Anleger an der Börse hatten sich indes etwas mehr erwartet. Der Aktienkurs geriet unter Druck.

    ^
    -Niedrige Gasspeicher-Füllstände: Grüne fordern Reiche zum Handeln auf -Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit -ROUNDUP 2: Unverständnis wegen Bau-Verzögerung - Bahn in der Kritik -Verzögerte Sanierung: Schnieder nimmt Bahn in die Pflicht -Umweltschutz: Beratergremium übt scharfe Kritik an Regierung -Kinderschutz: Spanien nimmt Social-Media-Riesen ins Visier -ROUNDUP 2/Kindliche Sexpuppen: EU-Kommission nimmt Shein ins Visier -Beschwerde gegen Mietpreisbremse scheitert in Karlsruhe -Cyber-Angriffe?: Neuer Check für Firmen bei Krisenfestigkeit -DFL: Proficlubs mit Fortschritten beim Thema Nachhaltigkeit -ROUNDUP: ÖPNV-Warnstreik in Augsburg, Regensburg, Landshut und Passau -ROUNDUP: Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn -ROUNDUP: Erneut Warnstreiks im Nahverkehr in mehreren Städten Hessens -Nachschub bei Suchttherapie-Präparat stabilisiert
    -Chinas sorgenvolle Jugend sucht Rat bei KI
    -Hotel-Erbe Pritzker verlässt Hyatt wegen Epstein-Kontakten -Dortmund will gegen Bergamo vorlegen
    -ROUNDUP: Klimakrise begünstigt Zecken - mehr Hirnhautentzündungen -ROUNDUP: ZDF entschuldigt sich für Fehler im 'heute journal'°

    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 30,67 auf Tradegate (17. Februar 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 269,25 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +47,27 %/+109,93 % bedeutet.




