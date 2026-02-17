Die große Marktrotation: Value & Cashflow sind zurück!

Ist das nur ein kurzfristiges Szenario, eine typische Marktrotation hin zu Valuetiteln, oder ändert sich momentan das Paradigma der Investoren?

Die Anleger flüchten derzeit aus risikoreichen Assets: Ein Großteil der Magnificent Seven befindet sich bereits im Bärenmarkt.

Es gibt mehrere Anzeichen, dass der Markt in Richtung Value-Investing dreht. Waren bis zu Jahresbeginn noch Halbleiter-Aktien und Big-Tech gefragt.

Die ersten Risse in der Wachstumsprognose traten Ende 2025 auf, nachdem mehrere Quartalsberichte von Hyperscalern eine wachsende Diskrepanz zwischen den massiven Infrastrukturausgaben und tatsächlichem Umsatzwachstum offenbarten.

Als erstes verunsicherte der Software-Crash die Märkte. Unsicherheiten bezüglich der Monetarisierung von KI folgten danach.

Befinden wir uns in einer klassischen defensiven Rotation? Oder ändert sich die Mentalität des Investierens grundlegend?

Max Gross (links) und Krischan Orth schauen auf den Markt Langweilig ist das neue sexy, das ist die große Marktrotation! Wir zeigen euch drei konkrete Aktien, die in dieses neue Muster passen! Denn Anleger schichten Kapital aus Tech & riskanten Assets um – hin zu Branchen mit sichtbaren Erträgen, starkem Cashflow und Dividenden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

