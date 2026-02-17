ANALYSE-FLASH
Citigroup belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
- Citigroup belässt VW auf 'Buy', Kursziel 115€.
- Hendrikse: kein Erstaunen Führungsumbau weiter
- VW Favorit in Europa, Restrukturierung + China
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Volkswagen nach einem Medienbericht über ein massives Sparprogramm mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Harald Hendrikse sieht darin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar keine große Überraschung nach der vorherigen Ankündigung, die Führungsebene der VW-Kernmarke umzustrukturieren. VW bleibt aufgrund der ambitionierten Restrukturierungspläne in Europa und neuen Chancen in China sein bevorzugter Massenhersteller in Europa./tih/ag
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 103,3 auf Tradegate (17. Februar 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,24 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,59 %/+36,19 % bedeutet.
Analyst: Citigroup
Kursziel: 115 Euro
20% weniger Kosten bis 2028, schon die Absicht ist nicht glaubhaft. Sofort und mehr Kürzungen vom Hausmeister bis zum Management, Dividende ganz streichen und Investitionen erhöhen stellt Zukunft. Man kann sich von Musk und Chinesen nicht abledern lassen.
https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2026-02/volkswagen-dieselgate-abgasskandal-gericht
Ich denke gewisse Modelle und Regionen laufen ziemlich gut. Auch dank mehr Effizienz. Vielleicht gibt es sogar eine Vorveröffentlichung der Zahlen um dies zu unterstreichen. Nur so ein Gedankenspiel von mir.