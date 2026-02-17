    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ANALYSE-FLASH

    Citigroup belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

    • Citigroup belässt VW auf 'Buy', Kursziel 115€.
    • Hendrikse: kein Erstaunen Führungsumbau weiter
    • VW Favorit in Europa, Restrukturierung + China
    ANALYSE-FLASH - Citigroup belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Volkswagen nach einem Medienbericht über ein massives Sparprogramm mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Harald Hendrikse sieht darin in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar keine große Überraschung nach der vorherigen Ankündigung, die Führungsebene der VW-Kernmarke umzustrukturieren. VW bleibt aufgrund der ambitionierten Restrukturierungspläne in Europa und neuen Chancen in China sein bevorzugter Massenhersteller in Europa./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:23 / ET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 103,3 auf Tradegate (17. Februar 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,24 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,59 %/+36,19 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Citigroup
    Kursziel: 115 Euro

