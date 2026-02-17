Citigroup belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 103,3 auf Tradegate (17. Februar 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,24 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,59 %/+36,19 % bedeutet.