    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,371 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 9,6 Milliarden US-Dollar betragen

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,371 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 9,6 Milliarden US-Dollar betragen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Bitmine verfügt über 3.040.483 gestakte ETH, was bei einem Preis von 1.998 USD pro ETH einem Wert von 6,1 Milliarden USD entspricht. Die MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werden

    Bitmine besitzt nun 3,62 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur 7 Monaten über 72 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Long
    152,72€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 13,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    171,52€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bitmine hat kürzlich eine Investition von 200 Millionen Dollar in Beast Industries getätigt.

    Bitmine Crypto + Gesamtbarbestand + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar, darunter 4,371 Millionen ETH-Token, ein Gesamtbarbestand von 670 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

    Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

    Bitmine ist die 158. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 0,9 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

    Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie dem Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu fördern, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

    LAS VEGAS, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Gesamtbarvermögen + „Moonshots"-Bestände in Höhe von insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar hält.

    Bitmine Immersion Technologies, Inc.

    Zum 16. Februar 2026 um 17:00 Uhr ET umfassen die Krypto-Bestände des Unternehmens 4.371.497 ETH zu einem Preis von 1.998 USD pro ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 17 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und Barmitteln in Höhe von insgesamt 670 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,62 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,371 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 9,6 Milliarden US-Dollar betragen Bitmine verfügt über 3.040.483 gestakte ETH, was bei einem Preis von 1.998 USD pro ETH einem Wert von 6,1 Milliarden USD entspricht. Die MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werdenBitmine besitzt nun 3,62 % des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     