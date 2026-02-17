Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,371 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 9,6 Milliarden US-Dollar betragen

Bitmine besitzt nun 3,62 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur 7 Monaten über 72 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine verfügt über 3.040.483 gestakte ETH, was bei einem Preis von 1.998 USD pro ETH einem Wert von 6,1 Milliarden USD entspricht. Die MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werden

Bitmine hat kürzlich eine Investition von 200 Millionen Dollar in Beast Industries getätigt.

Bitmine Crypto + Gesamtbarbestand + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar, darunter 4,371 Millionen ETH-Token, ein Gesamtbarbestand von 670 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist die 158. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 0,9 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie dem Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu fördern, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

LAS VEGAS, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Gesamtbarvermögen + „Moonshots"-Bestände in Höhe von insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar hält.

Zum 16. Februar 2026 um 17:00 Uhr ET umfassen die Krypto-Bestände des Unternehmens 4.371.497 ETH zu einem Preis von 1.998 USD pro ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 17 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") und Barmitteln in Höhe von insgesamt 670 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,62 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.