Aktien New York
Sorgen um Künstliche Intelligenz halten Kurse zurück
- Nach langem Feiertagswochenende kaum Bewegung.
- Anhaltende KI-Sorgen wegen hoher Bewertungen..
- Dow bei 49.510; Nasdaq -0,1%; S&P500 stabil...
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hat sich am Dienstag an den US-Aktienmärkten nicht viel bewegt. Marktbeobachtern zufolge dauern die Sorgen um den Themenkomplex Künstliche Intelligenz (KI) an. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial trat mit 49.510 Zählern quasi auf der Stelle. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen großer KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre mittlerweile sehr hoch bewertet sind.
Der technologielastige Nasdaq 100 lag am Dienstag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Minus bei 24.717 Punkten. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich mit 6.839 Zähler ebenfalls kaum von der Stelle./bek/he
Ich finde ja du beschwichtigst etwas zu stark. Man muss auch mal klare Kante zeigen wenn etwas zu weit geht. Und das tut es.
Ich hatte vorhin noch einen wichtigen Aspekt vergessen. Die unglaubliche Gier in der Besteuerung. Eigentlich hatte ich mal gelernt, dass Doppelbesteuerung verboten sei.
- Der Lohn bzw. das Gehalt welches der Arbeitnehmer zur Investition heranzieht unterliegt ja bereits der Einkommenssteuer und es werden Beiträge für für Sozial- und Rentenversicherung abgeführt
- Die Dividenden die der Arbeitnehmer von einem Unternehmen erhält wurden seitens des Unternehmens ebenfalls aus bereits versteuerten Gewinn abgeführt.
- Jetzt werden durch die Kapitalertragssteuer und Soli nochmals Steuern auf bereits versteuertes Kapital versteuert.
- Und zukünftig sollen dann auch nochmals Beiträge für Sozial- und Rentenversicherung abgeführt werden.
Ich meine wir könnten auch unseren Lohn komplett an den Staat abführen und ein Taschengeld erhalten. Das wäre verwaltungstechnisch doch wesentlich einfacher. Und wenn ihr nicht spurt oder gar widersprecht, wird euch einfach das Taschengeld gekürzt.
Vernünftige Menschen würden zunächst erstmal die Ausgabenseite detailliert analysieren um die Ursache des Problem zu verstehen und zu beheben. Vielleicht liegt es unter anderem auch einfach daran, dass 11 Millionen Bürgergeldempfänger vom System mitfinanziert werden müssen und teilweise noch nie in das System eingezahlt haben. So sprenge ich jedes System, ich sehe das als Vorsatz und/oder es wurde zumindest billigend in Kauf genommen.