Genuine Parts - Aktie gerät unter Druck -11,00 % - 17.02.2026

Mit einer Performance von -11,00 % musste die Genuine Parts Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute bei der Genuine Parts Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Genuine Parts Company ist ein globaler Marktführer im Vertrieb von Ersatzteilen, bekannt für seine umfassende Produktpalette und starke Marktpräsenz.

Obwohl die Genuine Parts Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,31 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Genuine Parts einen Anstieg von +17,46 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

Genuine Parts Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,97 % 1 Monat -6,40 % 3 Monate +13,31 % 1 Jahr +4,41 %

Informationen zur Genuine Parts Aktie

Es gibt 139 Mio. Genuine Parts Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,14 Mrd.EUR € wert.

Genuine Parts Aktie jetzt kaufen?

Ob die Genuine Parts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Genuine Parts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.