Börsenstart USA - 17.02. - US Tech 100 schwach -1,04 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:53) bei 49.327,71 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Travelers Companies +1,89 %, Amgen +1,50 %, Visa (A) +1,48 %, Coca-Cola +1,45 %, Verizon Communications +1,17 %

Flop-Werte: Salesforce -2,80 %, Chevron Corporation -2,69 %, Caterpillar -2,59 %, IBM -2,00 %, NVIDIA -1,85 %

Der US Tech 100 steht bei 24.416,49 PKT und verliert bisher -1,04 %.

Top-Werte: Alnylam Pharmaceuticals +5,02 %, Airbnb Registered (A) +3,95 %, Coca-Cola Europacific Partners +3,50 %, Dexcom +2,77 %, GE Healthcare Technologies +2,53 %

Flop-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,77 %, Advanced Micro Devices -4,74 %, Thomson Reuters -4,70 %, AppLovin Registered (A) -4,68 %, Palo Alto Networks -4,02 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:54) bei 6.784,89 PKT und fällt um -0,79 %.

Top-Werte: Norwegian Cruise Line +7,49 %, Fiserv +5,39 %, Edwards Lifesciences +4,99 %, Southwest Airlines +4,80 %, Airbnb Registered (A) +3,95 %

Flop-Werte: Genuine Parts -11,00 %, Vulcan Materials (Holding Co) -7,94 %, General Mills -6,82 %, Freeport-McMoRan -6,19 %, Campbell Soup -5,95 %