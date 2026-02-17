DAX, DF Deutsche Forfait & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Stefan Puchner - dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DF Deutsche Forfait
|+108,92 %
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|Masimo
|+34,53 %
|Sonstige Technologie
|🥉
|Raspberry Pi Holdings
|+32,85 %
|Hardware
|🟥
|Graphite One
|-14,10 %
|Rohstoffe
|🟥
|OFS Credit Company Inc
|-15,52 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Ocular Therapeutix
|-43,98 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DF Deutsche Forfait
|Finanzdienstleistungen
|🥈
|Kutcho Copper
|Rohstoffe
|🥉
|Gerresheimer
|Gesundheitswesen
|Almonty Industries
|Rohstoffe
|GoldMining
|Rohstoffe
|SunHydrogen
|Erneuerbare Energien
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|231
|-
|🥈
|Newron Pharmaceuticals
|229
|Pharmaindustrie
|🥉
|TeamViewer
|187
|Informationstechnologie
|Silber
|138
|Rohstoffe
|Gerresheimer
|65
|Gesundheitswesen
|Almonty Industries
|62
|Rohstoffe
