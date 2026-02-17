Danke für die Antwort.





Hier ist, was sich tatsächliche Fakten und offizielle Aussagen der Deutschen Telekom zum steuerlichen Einlagekonto (§ 27 KStG) herausfinden lassen – und was nicht veröffentlicht wird:





✅ Was die Deutsche Telekom selbst sagt

📌 Die Deutsche Telekom bestätigt in ihren Investor-FAQs, dass:

die Dividende vollständig aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 KStG) gezahlt wird. dies eine steuerfreie Auszahlung für Aktionäre in Deutschland bedeutet (kein Abzug von Kapitalertragsteuer/Soli). nach heutiger Einschätzung auch in den nächsten Jahren die Dividendenzahlungen weiterhin aus diesem Einlagekonto erfolgen sollen.

👉 Wörtlich heißt es dort:





„Aus heutiger Sicht wird auch in den nächsten Jahren die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen.“





Das ist aktuell die einzige offizielle Aussage, die das Unternehmen dazu macht.





❓ Gibt es Angaben zum aktuellen Kontostand des Einlagekontos?

➡️ Nein. In den öffentlich zugänglichen Geschäftsberichten, Finanzberichten oder Ad-hoc-Mitteilungen findest du keine veröffentlichte Zahl zum aktuellen Saldo des steuerlichen Einlagekontos der Deutschen Telekom.

Es gibt in den Konzern-Jahresabschlüssen keine separate Position, in der der Einlagekonto-Stand aufgeschlüsselt wird. Die Finanzstrategie oder Lageberichte enthalten zwar Hinweise auf Ausschüttungspolitik und Dividendenpolitik, geben aber keine konkrete Betroffenheit des Einlagekontos an.

Kurz gesagt:

👉 Weder der aktuelle Kontostand noch eine Prognose für das „Restbudget“ werden veröffentlicht.





💡 Hinweise aus den Geschäftsberichten / Kapitalmarkt-Publikationen

Was du statthaft ableiten kannst:

Die Dividenden sollen nach Unternehmenspolitik 40–60 % des bereinigten Ergebnisses betragen (also nicht allein aus dem Einlagekonto hängen). Vorstand und Analysten gehen davon aus, dass auch in den kommenden Jahren die Steuerfreiheit durch Auszahlung aus dem Einlagekonto bestehen bleibt. Es gibt keine Warnung oder sonstige Kommunikation, dass das Einlagekonto bald „erschöpft“ sei.





🧾 Warum das Einlagekonto nicht offengelegt wird

Das steuerliche Einlagekonto ist laut Gesetz eine intern geführte Rechengröße, die nicht zwingend als separate Bilanzposition veröffentlicht werden muss. Es kann sich aus:

früheren Einlagen z. B. bei Kapitalerhöhungen, Aufrechnungen aus früheren Gewinnen, und anderen steuerlichen Vorgängen

zusammensetzen.

Deshalb ist ein öffentlich zugänglicher „Kontostand“ schlicht nicht Teil der regulären Finanzberichterstattung.





📍 Fazit – zur Frage „Wie lange reicht das Einlagekonto?“

Kurz und klar:

Die Telekom gibt offiziell an, dass die Dividende auch in den nächsten Jahren aus dem steuerlichen Einlagekonto gezahlt werden soll. Es existieren keine veröffentlichten Zahlen zum aktuellen Einlagekonto-Saldo. Dementsprechend gibt es keine verlässliche, offizielle Aussage darüber, wie lange diese Form der Ausschüttung noch möglich ist, bevor das Einlagekonto „aufgebraucht“ wäre.





📌 Empfehlung für tiefer gehende Recherche

Wenn du eine Zahl zum tatsächlichen Stand haben willst, gibt es zwei mögliche Wege:

Anfrage beim Investor Relations-Team der Deutschen Telekom: Die Telekom beantwortet oft Kapitalmarkt- und steuerliche Detailfragen direkt für Aktionäre. Prüfung der vollständigen Einzelabschlüsse (HGB/IFRS) der Telekom AG im Bundesanzeiger: Dort kann im Anhang des Konzernabschlusses unter Umständen ein steuerlicher Einlagekonto-Ausweis enthalten sein (nicht immer als separate Position).

Dann werde ich wohl oder übel eine Anfrage an das Investor Relations-Team der deutschen Telekom stellen. Dachte vielleicht weiß das hier zufällig jemand. Die Einzelabschlüsse im Bundesanzeiger habe ich nicht geprüft.





Hab die folgende Anfrage mal an 'investor.relations@telekom.de' abgeschickt, mal sehen was das Investor Relations-Team der deutschen Telekom antwortet.





Sehr geehrte Damen und Herren,

als Aktionär der Deutsche Telekom AG verfolge ich die Dividendenpolitik Ihres Hauses seit vielen Jahren mit großem Interesse.

Bekanntlich erfolgt die Ausschüttung der Dividende der Telekom seit geraumer Zeit aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG. In diesem Zusammenhang stellt sich für mich – ebenso wie für andere Investoren – die Frage, wie nachhaltig diese Praxis perspektivisch fortgeführt werden kann.

Konkret würde mich interessieren:

Ob Sie eine indikative Einschätzung zur Größenordnung des derzeitigen Bestands des steuerlichen Einlagekontos geben können (sofern veröffentlichungsfähig), Ob aus heutiger Sicht absehbar ist, über welchen Zeitraum die Dividenden dahingehend voraussichtlich weiterhin aus dem steuerlichen Einlagekonto geleistet werden können, Ob es hierzu bereits Aussagen in Geschäftsberichten, Präsentationen oder anderen Publikationen gibt, die ich möglicherweise übersehen habe. In der Rubrik „Häufige Fragen und Antworten“ unter Investor Relations konnte ich lediglich lesen, dass aus heutiger Sicht auch in den nächsten Jahren die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen soll.

Die Fragestellung wurde unter anderem auch in einem Diskussionsforum zur Deutschen Telekom auf wallstreet:online erörtert und diskutiert, weshalb ich mich über eine kurze Einordnung Ihrerseits sehr freuen würde. Sofern es keine Einwände Ihrerseits gibt würde eine mögliche Antwort auf diese Fragestellung auch in genanntem Forum veröffentlichen.

Für Ihre Mühe danke ich Ihnen im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen





