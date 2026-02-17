ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
- DB Research bestätigt Buy, Kursziel 42 Euro...
- Ohne T-Mobile US wäre Kursanstieg stärker 2026
- Aktie weiter günstig, defensiver Favorit 2026.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktien der Bonner hätten sich ohne Berücksichtigung der schwachen Kursentwicklung bei T-Mobile US deutlich erholt, seien aber immer noch günstig bewertet, schrieb Robert Grindle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er stuft sie unter seinen Telekom-Favoriten für 2026 als besonders defensiv ein./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 33,25 auf Tradegate (17. Februar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +9,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 166,15 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +5,11 %/+26,13 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 42 Euro
Danke für die Antwort.
Hier ist, was sich tatsächliche Fakten und offizielle Aussagen der Deutschen Telekom zum steuerlichen Einlagekonto (§ 27 KStG) herausfinden lassen – und was nicht veröffentlicht wird:
✅ Was die Deutsche Telekom selbst sagt
📌 Die Deutsche Telekom bestätigt in ihren Investor-FAQs, dass:
- die Dividende vollständig aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 KStG) gezahlt wird.
- dies eine steuerfreie Auszahlung für Aktionäre in Deutschland bedeutet (kein Abzug von Kapitalertragsteuer/Soli).
- nach heutiger Einschätzung auch in den nächsten Jahren die Dividendenzahlungen weiterhin aus diesem Einlagekonto erfolgen sollen.
👉 Wörtlich heißt es dort:
„Aus heutiger Sicht wird auch in den nächsten Jahren die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen.“
Das ist aktuell die einzige offizielle Aussage, die das Unternehmen dazu macht.
❓ Gibt es Angaben zum aktuellen Kontostand des Einlagekontos?
➡️ Nein. In den öffentlich zugänglichen Geschäftsberichten, Finanzberichten oder Ad-hoc-Mitteilungen findest du keine veröffentlichte Zahl zum aktuellen Saldo des steuerlichen Einlagekontos der Deutschen Telekom.
- Es gibt in den Konzern-Jahresabschlüssen keine separate Position, in der der Einlagekonto-Stand aufgeschlüsselt wird.
- Die Finanzstrategie oder Lageberichte enthalten zwar Hinweise auf Ausschüttungspolitik und Dividendenpolitik, geben aber keine konkrete Betroffenheit des Einlagekontos an.
Kurz gesagt:
👉 Weder der aktuelle Kontostand noch eine Prognose für das „Restbudget“ werden veröffentlicht.
💡 Hinweise aus den Geschäftsberichten / Kapitalmarkt-Publikationen
Was du statthaft ableiten kannst:
- Die Dividenden sollen nach Unternehmenspolitik 40–60 % des bereinigten Ergebnisses betragen (also nicht allein aus dem Einlagekonto hängen).
- Vorstand und Analysten gehen davon aus, dass auch in den kommenden Jahren die Steuerfreiheit durch Auszahlung aus dem Einlagekonto bestehen bleibt.
- Es gibt keine Warnung oder sonstige Kommunikation, dass das Einlagekonto bald „erschöpft“ sei.
🧾 Warum das Einlagekonto nicht offengelegt wird
Das steuerliche Einlagekonto ist laut Gesetz eine intern geführte Rechengröße, die nicht zwingend als separate Bilanzposition veröffentlicht werden muss. Es kann sich aus:
- früheren Einlagen z. B. bei Kapitalerhöhungen,
- Aufrechnungen aus früheren Gewinnen,
- und anderen steuerlichen Vorgängen
zusammensetzen.
Deshalb ist ein öffentlich zugänglicher „Kontostand“ schlicht nicht Teil der regulären Finanzberichterstattung.
📍 Fazit – zur Frage „Wie lange reicht das Einlagekonto?“
Kurz und klar:
- Die Telekom gibt offiziell an, dass die Dividende auch in den nächsten Jahren aus dem steuerlichen Einlagekonto gezahlt werden soll.
- Es existieren keine veröffentlichten Zahlen zum aktuellen Einlagekonto-Saldo.
- Dementsprechend gibt es keine verlässliche, offizielle Aussage darüber, wie lange diese Form der Ausschüttung noch möglich ist, bevor das Einlagekonto „aufgebraucht“ wäre.
📌 Empfehlung für tiefer gehende Recherche
Wenn du eine Zahl zum tatsächlichen Stand haben willst, gibt es zwei mögliche Wege:
- Anfrage beim Investor Relations-Team der Deutschen Telekom:
- Die Telekom beantwortet oft Kapitalmarkt- und steuerliche Detailfragen direkt für Aktionäre.
- Prüfung der vollständigen Einzelabschlüsse (HGB/IFRS) der Telekom AG im Bundesanzeiger:
- Dort kann im Anhang des Konzernabschlusses unter Umständen ein steuerlicher Einlagekonto-Ausweis enthalten sein (nicht immer als separate Position).
Quelle: https://chatgpt.com/
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Aktionär der Deutsche Telekom AG verfolge ich die Dividendenpolitik Ihres Hauses seit vielen Jahren mit großem Interesse.
Bekanntlich erfolgt die Ausschüttung der Dividende der Telekom seit geraumer Zeit aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG. In diesem Zusammenhang stellt sich für mich – ebenso wie für andere Investoren – die Frage, wie nachhaltig diese Praxis perspektivisch fortgeführt werden kann.
Konkret würde mich interessieren:
- Ob Sie eine indikative Einschätzung zur Größenordnung des derzeitigen Bestands des steuerlichen Einlagekontos geben können (sofern veröffentlichungsfähig),
- Ob aus heutiger Sicht absehbar ist, über welchen Zeitraum die Dividenden dahingehend voraussichtlich weiterhin aus dem steuerlichen Einlagekonto geleistet werden können,
- Ob es hierzu bereits Aussagen in Geschäftsberichten, Präsentationen oder anderen Publikationen gibt, die ich möglicherweise übersehen habe. In der Rubrik „Häufige Fragen und Antworten“ unter Investor Relations konnte ich lediglich lesen, dass aus heutiger Sicht auch in den nächsten Jahren die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen soll.
Die Fragestellung wurde unter anderem auch in einem Diskussionsforum zur Deutschen Telekom auf wallstreet:online erörtert und diskutiert, weshalb ich mich über eine kurze Einordnung Ihrerseits sehr freuen würde. Sofern es keine Einwände Ihrerseits gibt würde eine mögliche Antwort auf diese Fragestellung auch in genanntem Forum veröffentlichen.
Für Ihre Mühe danke ich Ihnen im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
TMUS gestern Abend +5% !!!
Die haben echt abgeliefert wenn man sich die Daten anschaut. Bei den CMD Zielen voll im Plan.
Und für 2027 stehen folgedne Ziele auf dem Plan:
- Core Adjusted EBITDA is expected to be $37.0–$37.5 billion in 2026 and $40.0–$41.0 billion in 2027
- Adjusted Free Cash Flow is expected to be $18.0–$18.7 billion in 2026 and $19.5–$20.5 billion in 2027
Die verdoppeln den Q1 Rückkauf und haben damit dann schon die Hälfte der geplanten 10mrd für das Jahr umgesetzt! Hammer!
Da dürfte im laufenden Jahr einiges zu erwarten sein beim Newsflow! Meine Erwartungen sind übertroffen worden. Die Cashmaschine läuft weiter auf Hochtouren! Jetzt muss die DTE „nur“ noch exUS abliefern.
„T-Mobile also announced today it now expects to double its Q1 2026 share repurchases to up to approximately $5.0 billion“
„Wir planen für 2026 nicht, T-Mobile-US-Aktien aus unserem Bestand veräußern, auch nicht in den laufenden Aktienrückkauf hinein. Darüber hinaus prüfen wir fortlaufend Möglichkeiten, unsere Beteiligung weiter zu erhöhen, sofern dies strategisch sinnvoll und finanziell attraktiv ist.“