ROUNDUP/Aktien New York
Sorgen um Künstliche Intelligenz drücken auf Kurse
- US-Märkte starten schwach, KI-Sorgen drücken!!
- Warner verhandelt mit Paramount,Aktien steigen
- Elliott bei Norwegian; Danaher kauft Masimo!!!
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende sind die US-Aktienmärkte mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Marktbeobachtern zufolge dauern die Sorgen um den Themenkomplex Künstliche Intelligenz (KI) an. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,4 Prozent auf 49.330 Zähler nach. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen großer KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre mittlerweile sehr hoch bewertet sind.
Der technologielastige Nasdaq 100 verlor am Dienstag im frühen Handel 1,2 Prozent auf 24.428 Punkten und rutschte auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Hier gerieten vor allem Aktien der Software-Branche unter Druck, deren Geschäftsmodelle Beobachtern zufolge zukünftig stärker unter Künstlicher Intelligenz leiden könnten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,6 Prozent auf 6.792 Zähler.
Unterdessen geht der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers in eine neue Runde. Der Konzern stimmte zu, die Verhandlungen mit Paramount wieder aufzunehmen. Tags zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider berichtet, dass bei Warner diskutiert wird, ob Paramount einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix . Die Aktien von Warner und Paramount legten um 2,5 beziehungsweise 7 Prozent zu. Netflix verloren 1,9 Prozent.
Für die Papiere von Norwegian Cruise Line ging es um gut 8 Prozent nach oben. Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat einen Anteil von mehr als 10 Prozent an dem Kreuzfahrtunternehmen aufgebaut und ist damit zu einem der größten Aktionäre aufgestiegen. Der Hedgefonds will nun aktiv Einfluss auf Strategie und Führung des Unternehmens nehmen.
Die Anteilscheine von Masimo schnellten um mehr als ein Drittel auf 174,60 Dollar nach oben. Der Hersteller von Gesundheitsprodukten Danaher übernimmt das Medizintechnikunternehmen für 180 Dollar je Aktie. Damit ist das Geschäft knapp 10 Milliarden Dollar schwer. Die Aktien von Danaher fielen um knapp 4 Prozent./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 173,5 auf Tradegate (17. Februar 2026, 16:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 272,88 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +45,56 %/+107,49 % bedeutet.
Ich finde ja du beschwichtigst etwas zu stark. Man muss auch mal klare Kante zeigen wenn etwas zu weit geht. Und das tut es.
Ich hatte vorhin noch einen wichtigen Aspekt vergessen. Die unglaubliche Gier in der Besteuerung. Eigentlich hatte ich mal gelernt, dass Doppelbesteuerung verboten sei.
- Der Lohn bzw. das Gehalt welches der Arbeitnehmer zur Investition heranzieht unterliegt ja bereits der Einkommenssteuer und es werden Beiträge für für Sozial- und Rentenversicherung abgeführt
- Die Dividenden die der Arbeitnehmer von einem Unternehmen erhält wurden seitens des Unternehmens ebenfalls aus bereits versteuerten Gewinn abgeführt.
- Jetzt werden durch die Kapitalertragssteuer und Soli nochmals Steuern auf bereits versteuertes Kapital versteuert.
- Und zukünftig sollen dann auch nochmals Beiträge für Sozial- und Rentenversicherung abgeführt werden.
Ich meine wir könnten auch unseren Lohn komplett an den Staat abführen und ein Taschengeld erhalten. Das wäre verwaltungstechnisch doch wesentlich einfacher. Und wenn ihr nicht spurt oder gar widersprecht, wird euch einfach das Taschengeld gekürzt.
Vernünftige Menschen würden zunächst erstmal die Ausgabenseite detailliert analysieren um die Ursache des Problem zu verstehen und zu beheben. Vielleicht liegt es unter anderem auch einfach daran, dass 11 Millionen Bürgergeldempfänger vom System mitfinanziert werden müssen und teilweise noch nie in das System eingezahlt haben. So sprenge ich jedes System, ich sehe das als Vorsatz und/oder es wurde zumindest billigend in Kauf genommen.