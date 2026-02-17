    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt Teamviewer auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein: Kursziel 11€, Rating Market-Perform
    • TeamViewer starkem KI-Druck in Softwarebranche
    • Automatisierung bedroht Fernsupport/Ticketing.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Teamviewer auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Teamviewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. TeamViewer sehen sie innerhalb der Softwarebranche überdurchschnittlich hohem KI-Druck ausgesetzt, wie sie am Dienstag schrieben. Vor allem der traditionelle, personalintensive Fernsupport sei betroffen und auch die IT-Ticketing-Workflows, da Automatisierung den Bedarf an diesen Dienstleistungen erheblich reduzieren könne./ck/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC

    TeamViewer

    -2,95 %
    -19,03 %
    -17,61 %
    -20,41 %
    -63,01 %
    -69,50 %
    -89,56 %
    -84,10 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 4,83 auf Tradegate (17. Februar 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -19,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 837,29 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +24,95 %/+66,60 % bedeutet.


    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der TeamViewer‑Aktie: Nutzer sehen 2025‑Stärke (bereinigtes EPS gestiegen, operativ profitabel) versus schwaches Wachstum und vorsichtigen Ausblick, niedriges KGV, Nähe der Marktkapitalisierung an Übernahmekosten von 1E, Risiko von Abschreibungen und sinkendem FCF sowie Misstrauen gegenüber Management. Einige nennen Käufe unter ~5 €, andere erwarten PE‑Angebote; KI‑Monetarisierung gilt als mögliches Upside.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
