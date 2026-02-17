Du hast überhaupt keine Ahnung; ist echt erschreckend, so einen Unsinn zu lesen....





Dein Fehler fängt schon ganz vorne an: Anthropic ist kein Produktanbieter für IT-Management-Software, sondern ein KI-Unternehmen, das ein Large Language Model (Claude) entwickelt. Ein LLM ist ein Sprachmodell. Es ist weder ein Device-Management-System noch ein Endpoint-Management-Tool noch eine Remote-Access-Infrastruktur. Ein LLM „verwaltet“ keine Endgeräte. Es generiert Text.

Die Vorstellung, Unternehmen würden ab sofort ihre komplette IT-Verwaltung auf kostenlose autonome KI-Agenten von Anthropic umstellen, klingt nach Silicon-Valley-Fanfiction, nicht nach Realität. In der echten Welt brauchen Unternehmen abgesicherte Remote-Verbindungen, Audit-Trails und Compliance-Funktionen, Rollen- und Rechtekonzepte, Integration in bestehende ITSM-Systeme, On-Prem- und Edge-Kompatibilität, Zertifizierungen (ISO, SOC2 etc.), SLA-Verträge usw. usw.

Welcher CIO CIO ersetzt das alles durch ein LLM??? Man merkt du bist komplett Markt- und Themenfremd! Du liest einfach die reisserischen Überschriften in den Aktienboulevardformaten....."KI Disruption" und schon wird alles durch LLM's ersetzt....





Zweiter Denkfehler: Remote Support ist nicht nur manuelle Klickerei. Moderne Remote-Lösungen sind längst automatisiert, integrieren Scripting, MDM, Patch-Management, IoT-Support, AR-Fernwartung etc. Gerade im industriellen Umfeld oder bei kritischer Infrastruktur kannst du keinen „autonomen KI-Agenten" frei herumschrauben lassen. Haftung? Sicherheit? Regulatorik? Würdest du deinen Kopf hinhalten und das alles durch Anthropic machen lassen?





Dritter Punkt: Selbst wenn KI-Agenten stärker in IT-Workflows integriert werden – was absolut realistisch ist – dann werden sie in bestehende Plattformen eingebunden. Genau dort entstehen neue Geschäftsmodelle für Remote-Access- und Endpoint-Anbieter. KI ersetzt die Infrastruktur nicht, sie braucht sie.





Zuletzt: KI ist nicht „kostenlos“. Enterprise-KI-Services kosten Geld. API-Calls kosten Geld. Compute kostet Geld. Security-Integration kostet Geld. Niemand betreibt kritische IT-Infrastruktur dauerhaft „kostenlos“.





Technologiezyklen führen zu Anpassung, nicht automatisch zur Auslöschung. Wer ernsthaft glaubt, dass komplexe IT-Landschaften weltweit „ab sofort“ vollständig autonom laufen, hat vermutlich noch nie mit einem echten Unternehmensnetzwerk gearbeitet. Du hast keine Ahnung, Kollege!