Bernstein belässt Teamviewer auf 'Market-Perform' - Ziel 11 Euro
- Bernstein: Kursziel 11€, Rating Market-Perform
- TeamViewer starkem KI-Druck in Softwarebranche
- Automatisierung bedroht Fernsupport/Ticketing.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Teamviewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Market-Perform" belassen. In einer Berichtsreihe befassten sich Aleksander Peterc und weitere Kollegen mit KI-bedingten Verdrängungsrisiken. TeamViewer sehen sie innerhalb der Softwarebranche überdurchschnittlich hohem KI-Druck ausgesetzt, wie sie am Dienstag schrieben. Vor allem der traditionelle, personalintensive Fernsupport sei betroffen und auch die IT-Ticketing-Workflows, da Automatisierung den Bedarf an diesen Dienstleistungen erheblich reduzieren könne./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:25 / UTC
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 4,83 auf Tradegate (17. Februar 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -19,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,61 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 837,29 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +24,95 %/+66,60 % bedeutet.
Wie kommst du darauf? Durch ständige Wiederholung wird dieser zusammen haluzinierte Unsinn nicht wahrer
Du hast überhaupt keine Ahnung; ist echt erschreckend, so einen Unsinn zu lesen....
Die Vorstellung, Unternehmen würden ab sofort ihre komplette IT-Verwaltung auf kostenlose autonome KI-Agenten von Anthropic umstellen, klingt nach Silicon-Valley-Fanfiction, nicht nach Realität. In der echten Welt brauchen Unternehmen abgesicherte Remote-Verbindungen, Audit-Trails und Compliance-Funktionen, Rollen- und Rechtekonzepte, Integration in bestehende ITSM-Systeme, On-Prem- und Edge-Kompatibilität, Zertifizierungen (ISO, SOC2 etc.), SLA-Verträge usw. usw.
Welcher CIO CIO ersetzt das alles durch ein LLM??? Man merkt du bist komplett Markt- und Themenfremd! Du liest einfach die reisserischen Überschriften in den Aktienboulevardformaten....."KI Disruption" und schon wird alles durch LLM's ersetzt....
Zweiter Denkfehler: Remote Support ist nicht nur manuelle Klickerei. Moderne Remote-Lösungen sind längst automatisiert, integrieren Scripting, MDM, Patch-Management, IoT-Support, AR-Fernwartung etc. Gerade im industriellen Umfeld oder bei kritischer Infrastruktur kannst du keinen „autonomen KI-Agenten“ frei herumschrauben lassen. Haftung? Sicherheit? Regulatorik? Würdest du deinen Kopf hinhalten und das alles durch Anthropic machen lassen? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Dritter Punkt: Selbst wenn KI-Agenten stärker in IT-Workflows integriert werden – was absolut realistisch ist – dann werden sie in bestehende Plattformen eingebunden. Genau dort entstehen neue Geschäftsmodelle für Remote-Access- und Endpoint-Anbieter. KI ersetzt die Infrastruktur nicht, sie braucht sie.
Zuletzt: KI ist nicht „kostenlos“. Enterprise-KI-Services kosten Geld. API-Calls kosten Geld. Compute kostet Geld. Security-Integration kostet Geld. Niemand betreibt kritische IT-Infrastruktur dauerhaft „kostenlos“.