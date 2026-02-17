Devisen
Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1826 US-Dollar
- Euro fällt; EZB-Kurs 1,1826 USD (vor:1,1855).
- Dollar notierte bei 0,8455 EUR (vor 0,8435) Di
- EZB-Kurse: GBP 0,87330 JPY 181,06 CHF 0,9116 .
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1826 (Montag: 1,1855) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8455 (0,8435) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87330 (0,86900) britische Pfund, 181,06 (181,79) japanische Yen und 0,9116 (0,9129) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief