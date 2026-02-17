Wirtschaft
Infineon erhofft sich Umsatzschub von humanoiden Robotern
Foto: Roboter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Neubiberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Chiphersteller Infineon erwartet einen kräftigen Umsatzschub durch humanoide Roboter. "Das könnte ein Wachstumsfeld werden, wie es heute die Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren sind", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).
Die Maschinen könnten zudem die unter Druck geratenen Margen stützen. Denn Infineon habe die meisten relevanten Komponenten bereits im Portfolio, der Halbleiterhersteller müsse daher "nur sehr wenig spezifisch neu entwickeln". Viele der Chips, die Infineon heute für das automatisierte Fahren an die Autoindustrie liefere, ließen sich laut dem Manager auch in den Robotern einsetzen.
Falls Infineon in den nächsten Jahren einen Sprung wie bei den KI-Halbleitern schafft, wäre das ein starkes Signal für Investoren. Bei den Chips für die Stromversorgung der neuen KI-Fabriken hat der Dax-Konzern die Erlöse im vergangenen Geschäftsjahr verdreifacht. Einen konkreten Zeitplan für das mögliche neue Milliardengeschäft nannte Hanebeck allerdings nicht. "Bislang ist noch offen, wie schnell der Markt wirklich an Fahrt aufnimmt", sagte Hanebeck.
Die Maschinen könnten zudem die unter Druck geratenen Margen stützen. Denn Infineon habe die meisten relevanten Komponenten bereits im Portfolio, der Halbleiterhersteller müsse daher "nur sehr wenig spezifisch neu entwickeln". Viele der Chips, die Infineon heute für das automatisierte Fahren an die Autoindustrie liefere, ließen sich laut dem Manager auch in den Robotern einsetzen.
Falls Infineon in den nächsten Jahren einen Sprung wie bei den KI-Halbleitern schafft, wäre das ein starkes Signal für Investoren. Bei den Chips für die Stromversorgung der neuen KI-Fabriken hat der Dax-Konzern die Erlöse im vergangenen Geschäftsjahr verdreifacht. Einen konkreten Zeitplan für das mögliche neue Milliardengeschäft nannte Hanebeck allerdings nicht. "Bislang ist noch offen, wie schnell der Markt wirklich an Fahrt aufnimmt", sagte Hanebeck.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 15.02.26, 01:07
Infineon Technologies stellt die Galliumnitrid (GaN)-Stromversorgungsgeräte für die Automobilindustrie aus, die es bei GaN Systems erworben hat, um eigene GaN-Produkte vorzustellen:mitdiskutieren »
https://www.eenewseurope.com/en/infineon-phases-out-gan-system-parts/
GaN Systems baute seine Geräte jedoch bei TSMC, das letztes Jahr ankündigte, sein GaN-Gießereigeschäft bis Juli 2027 zu schließen. Das sorgt für Unwuchten in der Lieferkette für die Automobilindustrie…
https://www.eenewseurope.com/en/infineon-phases-out-gan-system-parts/
GaN Systems baute seine Geräte jedoch bei TSMC, das letztes Jahr ankündigte, sein GaN-Gießereigeschäft bis Juli 2027 zu schließen. Das sorgt für Unwuchten in der Lieferkette für die Automobilindustrie…
teenangel1979 schrieb 28.01.26, 10:00
Sehe ich ähnlich!mitdiskutieren »
Jedoch bei sehr guten Zahlen und einem positiven Ausblick geht da heuer mit Sicherheit noch mehr.
Es müsste halt die Konjunktur mal etwas in Schwung kommen!
E-Autoprämie wird sich positiv auf Infineon auswirken.
Bin jetzt seit dem Börsengang 1999 bei Infineon dabei und war seitdem noch nie so positiv gestimmt!
Infineon ist bei allen Megatrends und Zukunftsmärkten hervorragend aufgestellt, neue Werke gehen demnächst an den Start, Stromversorgung KI Rechenzentren ist ein riesen Thema.
Da ist Infineon Weltmarktführer.
Bei Robotik und Quantencomputing ist Infineon ebenfalls bestens vorbereitet.
Ich denke halt bei anziehender konjunktureller Nachfrage kann der Kurs schnell nach oben ziehen,siehe Siemens Energy z.B.!
Infineon haben viele unverständlicherweise noch nicht auf dem Schirm!!!
Etfs,Fonds etc. müssen dann auch kaufen!
Jedoch bei sehr guten Zahlen und einem positiven Ausblick geht da heuer mit Sicherheit noch mehr.
Es müsste halt die Konjunktur mal etwas in Schwung kommen!
E-Autoprämie wird sich positiv auf Infineon auswirken.
Bin jetzt seit dem Börsengang 1999 bei Infineon dabei und war seitdem noch nie so positiv gestimmt!
Infineon ist bei allen Megatrends und Zukunftsmärkten hervorragend aufgestellt, neue Werke gehen demnächst an den Start, Stromversorgung KI Rechenzentren ist ein riesen Thema.
Da ist Infineon Weltmarktführer.
Bei Robotik und Quantencomputing ist Infineon ebenfalls bestens vorbereitet.
Ich denke halt bei anziehender konjunktureller Nachfrage kann der Kurs schnell nach oben ziehen,siehe Siemens Energy z.B.!
Infineon haben viele unverständlicherweise noch nicht auf dem Schirm!!!
Etfs,Fonds etc. müssen dann auch kaufen!
teenangel1979 schrieb 28.01.26, 08:16
Aktie geht steil nach starken Zahlen von ASML!mitdiskutieren »
Jetzt noch gute Quartalszahlen bzw. ein guter Ausblick!
Jetzt noch gute Quartalszahlen bzw. ein guter Ausblick!
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte