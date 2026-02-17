Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +7,40 %
Platz 1
Performance 1M: +12,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Pragmatismus: Anleger sehen den $10,5 Mrd.-Roundup‑Plan und ein mögliches Vergleichsszenario sowie das SCOTUS‑Datum (27.04.2026) als wichtigste Kurstreiber. Beobachtet wird hohe Intraday‑Volatilität mit kurzen Spikes und Rücksetzern; fundamentale Einschätzungen sind geteilt (Dividende/strategischer Agrarwert). Kurs 14T: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Vonovia
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 2
Performance 1M: +9,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt aktuell ein leicht positives Sentiment: Technisch wird ein Breakaway‑Gap und die Annäherung an die seit Okt.2024 bestehende Abwärtstrendlinie nach dem Tagesplus von ~4% hervorgehoben. Fundamental gilt Vonovia mit Kurs ~26,5€ vs. EPRA NTA 44,7€ (≈0,59x) als unterbewertet; Zielmarken 32–35€. Gegenwind: Ifo‑Prognosen zu Bevölkerungsrückgang als langfristiges Nachfrage-Risiko. Insgesamt positiv, aber mit fundamentalen Unsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 3
Performance 1M: +4,04 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 4
Performance 1M: +3,21 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 5
Performance 1M: +20,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt sachlicher Konsens: jüngere Korrektur wird oft als Kaufchance gesehen, gestützt von verbesserten Zahlen und Dividende; Debatten um (nicht unmittelbare) Siemens-Gamesa-Abspaltung und Sektor-Unterinvestitionsthese; technische Unsicherheit besteht. Auffällig: Insiderverkäufe am 12.02.2026 (je 8.184 Aktien bei ~162,3/162,9 EUR). 14-Tage-Kursänderung nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 6
Performance 1M: -15,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment neutral bis vorsichtig. Nutzer sehen branchenweite Kursschwäche (Friedenshoffnungen), geringe Stückzahlen/Retail, aber langfristige Chancen. Fundament: freie Produktionskapazitäten, ambitionierte Umsatzziele/Prognosen, Unsicherheit wegen Finanzierung von Militärhilfen. Aufträge: Seasnake (SE, ~63 Mio€), 90 Boxer (PT). Technisch: Kurs ~1.613€ vs Hoch ~2.007€, wichtiger Widerstand 1.760–1.800€, Supports 1.350–1.420€. 14‑Tage‑Kursentwicklung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 41,84%
|PUT: 58,16%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -16,33 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
