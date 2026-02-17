Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtiger Pragmatismus: Anleger sehen den $10,5 Mrd.-Roundup‑Plan und ein mögliches Vergleichsszenario sowie das SCOTUS‑Datum (27.04.2026) als wichtigste Kurstreiber. Beobachtet wird hohe Intraday‑Volatilität mit kurzen Spikes und Rücksetzern; fundamentale Einschätzungen sind geteilt (Dividende/strategischer Agrarwert). Kurs 14T: nicht angegeben.