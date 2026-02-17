Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
CANCOM SE
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 1
Performance 1M: -21,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Sentiment: Fundamentaldaten gelten als in Ordnung (Quartalszahlen, Prognose 2025 erfüllt), Analysten wie Jefferies empfehlen Buy mit Ziel 32 €. Technisch wird eine starke Korrektur nach der Rallye und ein Stand bei rund 22,80 €/unterem Mehrjahresbereich festgestellt; jüngste Reaktionen schwankten (vorbörslich bis 25,50 €, danach leicht minus). 14‑Tage‑Performance wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber CANCOM SE eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 2
Performance 1M: -7,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischt bis überwiegend kritisch. Langfristige Anleger bleiben teilweise investiert, aber viele Beiträge bemängeln hohe Lagerbestände, schwache Nachfrage und eine enttäuschende 2026‑Prognose (geringeres EBITDA/EBIT). Kritik an weiter hohen Investitionen (~200 Mio.), negativem Nettocashflow und möglicher Kapitalerhöhung; Analystenkommentar (Jefferies Buy, KZ 66) und starke Kursreaktion werden diskutiert. Kurzfristige Volatilität und Downside‑Risiken werden genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wurde nicht angegeben, daher nicht berücksichtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 3
Performance 1M: -0,33 %
Ottobock
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 4
Performance 1M: -20,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock
Im wallstreetONLINE‑Forum überwiegt Skepsis: Kritik an hoher Bewertung (IPO 66 €, MktCap ~3,7 Mrd; KGV‑Rechnung führt zu ~74; fairer Wert genannt ~15 €), Zweifel an bereinigten Zahlen und Ausblick 2026. Technisch hohe Volatilität (kurz >62 € dann ~‑10%), Stop‑Loss‑Ausstiege; einige warten bei ~40 € zum Einstieg. 14‑Tage‑Performance wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ottobock eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 5
Performance 1M: +4,04 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 6
Performance 1M: -18,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Auf wallstreetONLINE dominiert ein vorsichtig-negatives Sentiment: Erwartete schwächere Quartale, MDAX‑Abstiegs- und Short‑Risiko, fehlendes Umsatzwachstum, angepasste EBITDA‑Prognosen und begrenzter Schuldenabbau (IR: 2% ARR‑Wachstum 2025, FX‑Headwinds). Positiv bewertet wird die schnelle KI‑Adoption (Tia/Session Insights). PPA‑bereinigtes KGV ~4. 14‑Tage‑Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 7
Performance 1M: -34,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Im wallstreetONLINE-Forum wird Carl Zeiss Meditec als volatil und fundamental belastet beschrieben: Jahresstart mit Verlusten durch China und anschließender Produktions‑Neuausrichtung (Boersennews). Nutzer sehen den Kursabsturz teils als übertrieben, verweisen auf Transformation hin zu Onkologie und Nachkäufe; LYNX rät zu Beobachten. Erwähnt: mögliche Kosten-/Personalmaßnahmen. Kurs 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 8
Performance 1M: -12,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Auf dem wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein sachlich positives Anleger-Sentiment: Warburg-Upgrade (Buy, Kursziel 91€), starke Auftragsdynamik, Partnerschaften (Helsing, Dronamics, TAYTAN) und Kapazitätsausbau stützen das Fundament; hohe Shortquote wird als potenzieller kurzfristiger Katalysator genannt. Berichtstermin 26.02. Kursentwicklung 14 Tage: vom Nutzer nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 9
Performance 1M: -16,23 %
