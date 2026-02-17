Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE

Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Sentiment: Fundamentaldaten gelten als in Ordnung (Quartalszahlen, Prognose 2025 erfüllt), Analysten wie Jefferies empfehlen Buy mit Ziel 32 €. Technisch wird eine starke Korrektur nach der Rallye und ein Stand bei rund 22,80 €/unterem Mehrjahresbereich festgestellt; jüngste Reaktionen schwankten (vorbörslich bis 25,50 €, danach leicht minus). 14‑Tage‑Performance wurde nicht angegeben.