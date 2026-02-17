Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 17.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lenzing
Tagesperformance: -9,14 %
Platz 1
Performance 1M: +10,33 %
PORR
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 2
Performance 1M: +22,00 %
Wienerberger
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 3
Performance 1M: +6,96 %
EVN
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 4
Performance 1M: +4,73 %
voestalpine
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 5
Performance 1M: +16,27 %
