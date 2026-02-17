JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertete in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar Studiendaten zum Medikament Duvakitug leicht positiv. Bei der Anwendung gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn ließen die Daten weiterhin auf eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen TL1A-Therapeutika schließen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 77,94EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 16:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte