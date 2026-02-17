JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertete in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar Studiendaten zum Medikament Duvakitug leicht positiv. Bei der Anwendung gegen die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis Ulcerosa und Morbus Crohn ließen die Daten weiterhin auf eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen TL1A-Therapeutika schließen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 77,94EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 16:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

