Kreise
Bayer plant Milliarden-Vorstoß zur Beilegung von Glyphosat-Klagen
- Bayer plant Vergleich über 10,5 Mrd US-Dollar.
- 7,5 Mrd für Missouri, 3 Mrd für weitere Kläger
- Aktie stieg 5,5%; Klagen folgen Monsanto-Deal.
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Bayer -Konzern bereitet Kreisen zufolge eine milliardenschwere Einigung um die schwelenden US-Rechtsstreitigkeiten rund um den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Roundup vor. So plane der Konzern einen Vergleich über 10,5 Milliarden US-Dollar anzukündigen, um aktuelle und künftige Rechtsverfahren auszuräumen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. 7,5 Milliarden seien für Verfahren im Rahmen einer Sammelklage in einem Gericht im Bundesstaat Missouri vorgesehen. Weitere 3 Milliarden seien bestimmt für laufende Verfahren von Klägern, die das glyphosathaltige Mittel für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen. Die Bayer-Aktie stieg in Reaktion auf den Bericht um 5,5 Prozent.
Bayer hatte sich die teuren Rechtsverfahren mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt, die Aktie des Konzerns litt über Jahre unter den Unsicherheiten. Noch im Herbst hatten die Leverkusener im Zuge der Zahlenvorlage für das dritte Quartal die Rückstellungen in Sachen Glyphosat erhöht. Derzeit prüft der Oberste Gerichtshof der USA einen Fall, in dem es um den Vorrang von US-Bundesrecht vor dem Recht von Bundesstaaten geht. Davon erhofft sich Bayer Rückenwind./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,25 % und einem Kurs von 48,28 auf Tradegate (17. Februar 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +8,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,13 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -34,64 %/+10,29 % bedeutet.
So sehe ich das auch.
Der Termin für die mündliche Anhörung vorm SCOTUS steht seit gestern fest. Sie findet am 27.04.2026 statt.