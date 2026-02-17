    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    AKTIE IM FOKUS

    Bayer mit Kurssprung - Kreise-Bericht über Vergleichsangebot

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer kündigt Vergleich über 10,5 Mrd. USD an.
    • Aktie steigt bis zu 8%, Kurs fast 50€ kräftig.
    • Vergleich für Roundup-Klagen, US-Gericht prüft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally der Bayer -Aktien hat am Dienstagnachmittag neuen Schub durch eine mögliche Initiative zur Beilegung jahrelanger Rechtsstreitigkeiten bekommen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, plant der Konzern einen Vergleich über 10,5 Milliarden US-Dollar anzukündigen, um aktuelle und künftige Rechtsverfahren auszuräumen. Davor knapp zwei Prozent im Plus liegend, wuchs das Kursplus am Nachmittag schnell auf bis zu acht Prozent an. Mit 49,57 Euro steuerte der Kurs erstmals seit September 2023 wieder auf die 50-Euro-Marke zu. Zuletzt betrug der Anstieg noch 5,1 Prozent auf 48,31 Euro.

    Beigelegt werden könnten mit dem Vergleichsangebot viele Klagen im Zusammenhang mit ihrem meistverkauften Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Die Hoffnung, dass es dabei bald Fortschritte geben könnte, hatte zuletzt aber schon zu einer Rally der Bayer-Aktien beigetragen, die 2026 jetzt mit 30 Prozent fast zum größten Dax -Gewinner Siemens Energy aufgeschlossen haben. Seit Anfang Dezember beträgt das Plus sogar fast 60 Prozent. Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Fall zur Prüfung angenommen. Wie es hieß, steigen dadurch die Aussichten auf ein Grundsatzurteil./tih/he

     

    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Glyphosat-Rechtsfälle (mit genanntem SCOTUS-Termin) auf Bayers Bewertung und Kurs, Kursziele und Hoffnung auf Rückkehr über 50–60€, Vorwürfe zu London-Einkäufen als Kurseinfluss, positive Reaktion auf Prognoseanhebungen, Erwähnung Dividende (0,11€) sowie technische Chartanalysen.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
