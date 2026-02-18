Amerikas Rinder-Krise weitet sich aus

US-Präsident Donald Trump versucht mit Importen aus Argentinien gegenzusteuern, doch hinter den Preisschildern im Supermarkt verbirgt sich eine Krise, die durch politische Dekrete kaum zu lösen ist. Die Rinderherde in der Vereinigten Staaten ist auf den kleinsten Stand seit 1951 geschrumpft. Es ist ein "perfekter Sturm" aus biologischen Zyklen, klimatischen Extremen und ökonomischem Druck.

Der Grillabend wird in den USA zum Luxusgut. Während sich die allgemeine Inflation nach der Pandemie stabilisiert hat, explodieren die Preise im Fleischregal weiter. Allein im letzten Jahr stiegen die Kosten für Rind- und Kalbfleisch um 15 Prozent, bei Hackfleisch wurden im Januar neue historische Höchststände verzeichnet, zeigen Daten des US Bureau of Labor Statistics.

Das Hauptproblem der Fleischwirtschaft ist die Zeit. Wer heute entscheidet, seine Herde zu vergrößern, dessen Fleisch kommt frühestens 2028 in den Handel, sagen Experten. Ein Rinderzyklus dauert acht bis zwölf Jahre. Aktuell stecken die USA in einer Abwärtsspirale: Wegen der hohen Zinsen und der extrem teuren Futtermittel verkaufen viele Rancher ihre jungen weiblichen Tiere (Färsen) lieber direkt zur Schlachtung, statt sie für die Zucht zu behalten und jahrelang durchfüttern zu müssen. Das bringt schnelles Geld, zerstört aber die Produktionskapazität der Zukunft.

Trumps "Argentinien-Deal": Lösung oder politisches Theater?

Präsident Trump steht unter enormem politischem Druck. Da die Midterm-Wahlen 2026 vor der Tür stehen, versucht das Weiße Haus mit drastischen Mitteln einzugreifen. Per Dekret wurde die Importquote für zollfreies Rindfleisch aus Argentinien um 80.000 Tonnen erhöht.

Doch die Kritik ist laut:

- Marginaler Effekt: Diese Menge macht weniger als 1 Prozent des US-Verbrauchs aus und wird die Preise kaum drücken, kritisiert der Ökonom David Ortega von der Michigan State University gegenüber der unabhängigen Medien-Organisation Grist.

- Verrat an der Basis: Viele Rancher, traditionell Trumps treueste Wähler, fühlen sich hintergangen. "Er untergräbt die Zukunft der Familienbetriebe", klagt Colin Woodall vom Branchenverband National Cattlemen’s Beef Association (NCBA).

- Sicherheitsrisiken: Agrarpolitiker warnen vor Parasiten wie dem Neuwelt-Schraubenwurm, der über Importe eingeschleppt werden könnte und die heimischen Bestände bedroht.

Frust auf der Ranch

Man könnte meinen, die Rancher seien die Gewinner der hohen Preise. Doch das Gegenteil ist der Fall. Zwar sind die Verkaufspreise für Kälber so hoch wie nie, doch die Betriebskosten für Maschinen, Pacht und Reparaturen sind gleichzeitig noch stärker gestiegen, um über 50 Prozent.

Selbst wenn die Rinder also mehr wert sind als je zuvor, kostet es viel mehr, überhaupt im Geschäft zu bleiben. Die Stimmung ist am Kipppunkt. Nachdem Trump im letzten Jahr anfangs noch mit Schutzzöllen auf brasilianisches Fleisch warb, ruderte er sehr schnell zurück und senkte die Zölle wieder. Dann kam auch noch der Argentinien-Deal, und mittlerweile fühlen sich die Farmer nur noch als Sündenböcke einer kurzfristigen Anti-Inflationspolitik. Zuerst wurden die Rancher durch Zölle geschützt, jetzt werden sie durch billige Importe und politische Ermittlungen unter Druck gesetzt, damit die Burger-Preise pünktlich vor den Wahlen sinken.

Während das Weiße Haus versucht, mit Importen und Ermittlungen gegen Fleischkonzerne wie Tyson Foods Handlungsfähigkeit zu simulieren, bleibt die harte Realität: Solange die Kosten so hoch sind, dass sich die Rinderhaltung langfristig nicht lohnt, kann auch nicht mit einem Aufbau der Herden begonnen werden. Der Preisschock an der Ladentheke ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern der "New Normal" bis mindestens 2028.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion