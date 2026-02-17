Thomson Reuters Aktie stürzt brutal ab - -6,25 % - 17.02.2026

Die Thomson Reuters Aktie ist bisher um -6,25 % auf 69,61€ gefallen. Das sind -4,64 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,75 %, geht es heute bei der Thomson Reuters Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Thomson Reuters bietet spezialisierte Informationslösungen für professionelle Märkte und ist führend in den Bereichen Recht und Finanzen. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit Unternehmen wie Bloomberg und RELX. Die Integration von Technologie und Expertise stellt ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal dar.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Thomson Reuters Verluste von -42,86 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Thomson Reuters Aktie damit um -9,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Thomson Reuters eine negative Entwicklung von -38,18 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,61 % geändert.

Thomson Reuters Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,38 % 1 Monat -35,11 % 3 Monate -42,86 % 1 Jahr -58,08 %

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Es gibt 445 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,22 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Thomson Reuters Aktie jetzt kaufen?

Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.