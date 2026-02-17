DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 390,3 auf Tradegate (17. Februar 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,05 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 208,87 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 411,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -7,46 %/+11,83 % bedeutet.