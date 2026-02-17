ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro
- DZ Bank: Rating 'Kaufen', Fair Value 440€ 2026
- L'Oreal: starke Innovationen, Zukäufe treiben.
- Q4 schwächer wegen Reiseeinzelhandel; Erholung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oreal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern verfüge über starke Innovationen und anorganisches Wachstum als Wachstumstreiber, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe zwar unter den Erwartungen gelegen, was aber auch an Belastungen im Reiseeinzelhandel gelegen habe. Dies sollte sich nicht fortsetzen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:49 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 390,3 auf Tradegate (17. Februar 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,05 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 208,87 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 411,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -7,46 %/+11,83 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank