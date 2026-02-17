    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsL'Oreal AktievorwärtsNachrichten zu L'Oreal

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro

    • DZ Bank: Rating 'Kaufen', Fair Value 440€ 2026
    • L'Oreal: starke Innovationen, Zukäufe treiben.
    • Q4 schwächer wegen Reiseeinzelhandel; Erholung
    DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oreal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern verfüge über starke Innovationen und anorganisches Wachstum als Wachstumstreiber, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe zwar unter den Erwartungen gelegen, was aber auch an Belastungen im Reiseeinzelhandel gelegen habe. Dies sollte sich nicht fortsetzen./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:49 / MESZ

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 390,3 auf Tradegate (17. Februar 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 208,87 Mrd..

    L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 411,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -7,46 %/+11,83 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
