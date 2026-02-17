ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Salesforce auf 200 Dollar - 'Neutral'
- UBS senkt Kursziel Salesforce 260→200, Neutral
- Keirstead: KI-Risiken, kurzfristig schwächeres
- Kunden ersetzen kaum; keine klaren Kurstreiber
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 260 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von Fachgesprächen über die KI-Störungsrisiken und kurzfristige Wachstumstrends. Ein Fazit sei, dass Kunden derzeit nicht daran interessiert wirkten, Salesforce-Lösungen mit KI-Alternativen zu ersetzen. Das Kursziel reduzierte der Experte wegen der jüngsten Abwertung im Sektor. Überzeugende Kurstreiber seien nicht in Sicht./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 156,8 auf Tradegate (17. Februar 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um -2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 146,83 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +28,27 %/+146,92 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 200 US-Dollar
Es sind immer noch Menschen, die Produkte verkaufen und beraten. In vielen Bereichen richten KIs mehr Chaos an als das sie nützen.
