UBS senkt Ziel für Salesforce auf 200 Dollar - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 156,8 auf Tradegate (17. Februar 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um -2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 146,83 Mrd..

Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 338,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +28,27 %/+146,92 % bedeutet.