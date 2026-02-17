Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.885,33USD pro Feinunze und notiert damit -2,15 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,65 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,19USD und verzeichnet ein Minus von -2,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,15USD und verzeichnet ein Minus von -2,36 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.692,00 USD -3,29 % Platin 2.017,00 USD -1,47 % Kupfer London Rolling 12.667,33 USD -1,41 % Aluminium 3.035,98 PKT -0,38 % Erdgas 3,072 USD -0,86 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -3,65 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.02.26, 17:29 Uhr.