Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.885,33USD pro Feinunze und notiert damit -2,15 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,65 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,19USD und verzeichnet ein Minus von -2,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,15USD und verzeichnet ein Minus von -2,36 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.692,00USD
|-3,29 %
|Platin
|2.017,00USD
|-1,47 %
|Kupfer London Rolling
|12.667,33USD
|-1,41 %
|Aluminium
|3.035,98PKT
|-0,38 %
|Erdgas
|3,072USD
|-0,86 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -3,65 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.02.26, 17:29 Uhr.