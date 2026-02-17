    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 18. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Jahreszahlen großer Konzerne vormittags!
    • Abends: Booking, Ebay und weitere US-Zahlen...
    • Konjunktur: GB-Inflation, US-Daten, FOMC-Prot.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 18. Februar 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Februar

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen
    07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz
    07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen
    08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen
    08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen
    13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen
    17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz
    18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen
    22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen
    22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Carrefour, Capital Markets Day
    USA: Edison International, Q4-Zahlen
    USA: Moody's, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 1/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin

    HINWEIS
    SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
