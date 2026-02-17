Dax legt zu - Bayer und Vonovia gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.998 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax schwankte im Tagesverlauf um den Vortagesschluss. Am späten Nachmittag konnte er sich im Plus halten.



"Wie schon der Terminmarkt gestern und auch die Vorbörse heute indizierten, setzt sich in New York der Abwärtstrend nach dem verlängerten Wochenende unvermindert fort", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Zusätzlich ist nach einem stärker als erwarteten Empire-State-Index zumindest in Teilen die Zinssenkungsfantasie wieder aus dem Markt gegangen, wenn diese denn überhaupt nach den schwächeren Daten vom Arbeitsmarkt jemals richtig zurückgekehrt war. Der Indikator hatte sich zuletzt immer wieder als sehr sprunghaft entpuppt und so kann sicherlich auch die heutige Überraschung nach oben erklärt werden."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qiagen! Short 43,71€ 0,28 × 13,22 Zum Produkt Long 37,47€ 0,44 × 11,59 Zum Produkt