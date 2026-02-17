Der Börsen-Tag
DAX & TecDAX im Aufwind, Wall Street schwächelt: Das sind die Gewinner und Verlierer
Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen mit leichten Dämpfern: Vor allem Technologiewerte treiben die Kurse hierzulande, während Anleger in den USA Gewinne mitnehmen.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute uneinheitlich. Während die deutschen Börsenbarometer überwiegend freundlich tendieren, notieren die großen US-Indizes leicht im Minus. Der DAX legt aktuell um 0,61 Prozent auf 24.984,35 Punkte zu und zeigt damit die stärkste Entwicklung unter den großen deutschen Standardwertindizes. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, gewinnt 0,21 Prozent auf 31.471,75 Punkte. Der Nebenwerteindex SDAX steigt um 0,27 Prozent auf 17.863,93 Punkte. Besonders deutlich präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex klettert um 0,70 Prozent auf 3.681,13 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten Indizes. Im Gegensatz dazu tendieren die US-Börsen leicht schwächer. Der Dow Jones verliert derzeit 0,08 Prozent auf 49.519,24 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,06 Prozent auf 6.834,30 Punkte nach. Damit zeigt sich: Während die deutschen Aktienindizes heute überwiegend im Plus liegen und vor allem Technologiewerte gefragt sind, kommt es an den US-Märkten zu leichten Gewinnmitnahmen.
DAXDie Topwerte im DAX wurden von Bayer (+7,78%), Vonovia (+3,74%) und Infineon Technologies (+3,19%) angeführt. Auf der Verliererseite lagen Siemens Energy (-2,35%), Daimler Truck Holding (-2,47%) und Qiagen (-3,60%). Zwischen dem stärksten Gewinner (Bayer +7,78%) und dem schwächsten Titel (Qiagen -3,60%) liegt ein Abstand von 11,38 Prozentpunkten.
MDAXIm MDAX stachen Delivery Hero (+5,08%), Aroundtown (+4,99%) und Deutsche Wohnen (+4,95%) hervor. Die schwächsten MDAX-Titel waren ThyssenKrupp (-1,95%), TeamViewer (-2,59%) und AUMOVIO (-4,93%). Der Spread zwischen Top und Flop beträgt 10,01 Prozentpunkte (Delivery Hero vs. AUMOVIO).
SDAXSpitzenreiter im SDAX waren Gerresheimer (+9,11%), CANCOM SE (+4,89%) und Grand City Properties (+4,04%). Die Verliererliste führt SMA Solar Technology (-3,88%), Ottobock (-4,49%) und Suedzucker (-4,74%) an. Der Abstand zwischen Gerresheimer und Suedzucker beträgt 13,85 Prozentpunkte.
TecDAXIm TecDAX lagen CANCOM SE (+4,89%), Carl Zeiss Meditec (+4,23%) und Infineon Technologies (+3,19%) vorne. Qiagen (-3,60%), SMA Solar Technology (-3,88%) und Ottobock (-4,49%) gehörten zu den Verlierern. Zwischen dem besten (CANCOM SE +4,89%) und dem schlechtesten (Ottobock -4,49%) liegen 9,38 Prozentpunkte.
Dow JonesDie stärksten Werte im Dow Jones waren American Express (+2,45%), Visa (A) (+2,07%) und Apple (+1,72%). Am Ende der Liste standen Chevron Corporation (-2,09%), Salesforce (-2,45%) und Walmart (-3,49%). Der Spread zwischen Top und Flop beträgt 5,94 Prozentpunkte.
S&P 500Im S&P 500 führten Norwegian Cruise Line (+10,31%), Fiserv (+6,32%) und Southwest Airlines (+5,64%) die Gewinner an. Deutlich schwächer zeigten sich FactSet Research Systems (-7,13%), General Mills (-7,16%) und Campbell Soup (-7,32%). Hier ist der Abstand zwischen dem stärksten und dem schwächsten Titel mit 17,63 Prozentpunkten am größten.
GesamtvergleichDer stärkste Einzelwert aller genannten Indizes ist Norwegian Cruise Line (+10,31%), gefolgt von Gerresheimer (+9,11%) und Bayer (+7,78%). Die größten Verluste verzeichnen Campbell Soup (-7,32%), General Mills (-7,16%) und FactSet (-7,13%). Auffällig sind Überschneidungen: CANCOM SE erscheint sowohl im SDAX als auch im TecDAX unter den Topwerten, Infineon Technologies taucht im DAX und TecDAX als Gewinner auf, und Qiagen sowie SMA Solar Technology und Ottobock finden sich in mehreren Flop-Listen.
