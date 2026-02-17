    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Unilever PLC auf 'Halten'

    DZ BANK stuft Unilever PLC auf 'Halten'
    Foto: adobe.stock.com
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für den Konsumgüterkonzern von 5200 auf 5650 Pence angehoben. Der strategische Konzernumbau schreite voran, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch mittlerweile seien die Aktien nach ihrem jüngsten Anstieg fair bewertet, begründete er die aufgegebene Kaufempfehlung./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:48 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 62,22EUR auf TTMzero (17. Februar 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Axel Herlinghaus
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Unilever PLC auf 'Halten' Die DZ Bank hat Unilever von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für den Konsumgüterkonzern von 5200 auf 5650 Pence angehoben. Der strategische Konzernumbau schreite voran, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     