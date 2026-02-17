DZ BANK stuft Unilever PLC auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Unilever von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für den Konsumgüterkonzern von 5200 auf 5650 Pence angehoben. Der strategische Konzernumbau schreite voran, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch mittlerweile seien die Aktien nach ihrem jüngsten Anstieg fair bewertet, begründete er die aufgegebene Kaufempfehlung./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:48 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 62,22EUR auf TTMzero (17. Februar 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.