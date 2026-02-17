Alnylam Pharmaceuticals Aktie weiter aufwärts - +5,93 % - 17.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,93 % konnte die Alnylam Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alnylam Pharmaceuticals Aktie. Nach einem Plus von +0,30 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 281,45€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Alnylam Pharmaceuticals ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf RNAi-Therapeutika konzentriert, um genetische Erkrankungen zu behandeln. Mit Produkten wie Onpattro und Givlaari hat es eine starke Marktstellung im Bereich seltener Krankheiten. Wichtige Konkurrenten sind Ionis und Moderna. Alnylams Alleinstellungsmerkmal ist seine Pionierarbeit in der RNAi-Technologie.

Der Kurs der Alnylam Pharmaceuticals Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -31,43 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alnylam Pharmaceuticals -21,38 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,99 % 1 Monat -14,18 % 3 Monate -31,43 % 1 Jahr +8,72 %

Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 132 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,14 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moderna und Co.

Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alnylam Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.