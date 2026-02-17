    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Kaum verändert

    • US-Anleihen kaum verändert; 10J-Rendite 4,05%.
    • Nachfrage nach sicheren Papieren gut gestützt.
    • Aktien ohne Schwung; KI-Sorgen belasten Märkte
    US-Anleihen - Kaum verändert
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 113,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,05 Prozent.

    Die Anleihen haben so ihre jüngsten Kursgewinne weitgehend verteidigt. In dem aktuell unsicheren Umfeld bleibt damit die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren gut unterstützt. Sie profitieren davon, dass es den Aktienmärkten aktuell an Schwung fehlt. So zeigt die Berichtssaison der Unternehmen weiterhin gemischte Ergebnisse, und die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleiben präsent. Es wird befürchtet, dass traditionelle Geschäftsmodelle durch KI gefährdet werden können. Nach dem Feiertag am Montag wurden in den USA lediglich Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe veröffentlicht./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
