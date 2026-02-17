Dürr AG übertrifft Prognose für 2025 – Gewinn steigt deutlich
Starkes Jahr mit besserem Ergebnis als erwartet: Hohe Profitabilität, solider Auftragseingang und verbesserte Finanzlage untermauern den positiven Ausblick.
Foto: Dürr AG
- Ergebnis nach Steuern rund 200 Mio. € (vorläufig, nicht testiert) und damit deutlich über der eigenen Prognose von 120–170 Mio. €
- Ursache: gute operative Performance plus höher als erwarteter Buchgewinn aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts Ende Oktober 2025
- EBIT-Marge vor Sondereffekten 5,6 %, damit leicht über dem oberen Rand des Zielkorridors von 4,5–5,5 %
- Auftragseingang rund 3.895 Mio. € und damit im Zielkorridor von 3.800–4.100 Mio. €
- Umsatz rund 4.170 Mio. €, knapp unter bzw. nahe dem unteren Ende des Zielkorridors von 4.200–4.600 Mio. €
- Free Cashflow konkretisiert auf den oberen Bereich der Prognosespanne von 100–200 Mio. €; Nettofinanzverschuldung konkretisiert auf das untere Ende der Spanne von −75 bis −175 Mio. €; vorläufige Details am 5. März, finale geprüfte Zahlen am 26. März 2026
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2025: Bilanzpressekonferenz und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, bei Duerr ist am 05.03.2026.
Der Kurs von Duerr lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,04 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.845,23PKT (+0,28 %).
-0,22 %
-4,25 %
-0,65 %
+12,68 %
-8,77 %
-35,04 %
-34,52 %
-18,95 %
+244,26 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte