    Dürr AG übertrifft Prognose für 2025 – Gewinn steigt deutlich

    Starkes Jahr mit besserem Ergebnis als erwartet: Hohe Profitabilität, solider Auftragseingang und verbesserte Finanzlage untermauern den positiven Ausblick.

    Foto: Dürr AG
    • Ergebnis nach Steuern rund 200 Mio. € (vorläufig, nicht testiert) und damit deutlich über der eigenen Prognose von 120–170 Mio. €
    • Ursache: gute operative Performance plus höher als erwarteter Buchgewinn aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts Ende Oktober 2025
    • EBIT-Marge vor Sondereffekten 5,6 %, damit leicht über dem oberen Rand des Zielkorridors von 4,5–5,5 %
    • Auftragseingang rund 3.895 Mio. € und damit im Zielkorridor von 3.800–4.100 Mio. €
    • Umsatz rund 4.170 Mio. €, knapp unter bzw. nahe dem unteren Ende des Zielkorridors von 4.200–4.600 Mio. €
    • Free Cashflow konkretisiert auf den oberen Bereich der Prognosespanne von 100–200 Mio. €; Nettofinanzverschuldung konkretisiert auf das untere Ende der Spanne von −75 bis −175 Mio. €; vorläufige Details am 5. März, finale geprüfte Zahlen am 26. März 2026

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2025: Bilanzpressekonferenz und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten, bei Duerr ist am 05.03.2026.

    Der Kurs von Duerr lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,04 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.845,23PKT (+0,28 %).


    ISIN:DE0005565204WKN:556520





