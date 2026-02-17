Arizona Sonoran gibt die Ernennung von Bill Washington zum nicht geschäftsführenden Direktor bekannt

Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX: ASCU) („ASCU“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran ... ), ein aufstrebender Kupferentwickler mit Sitz in den USA, gibt heute bekannt, dass Bill Washington als nicht geschäftsführender Direktor in den Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Darüber hinaus wurde Alison Dwoskin zur Vizepräsidentin für Investor Relations befördert.

David Laing, Vorsitzender von Arizona Sonoran, kommentierte: „Wir freuen uns, Bill Washington in unserem Board of Directors willkommen zu heißen und würdigen die Leistungen von Alison. Während wir uns bei Cactus in die Entwicklungsphase begeben, werden Bills Fachkenntnisse in den Bereichen Kapitalmärkte, strategische Führung und Kapitalallokationsstrategie die Expertise unseres derzeitigen Boards of Directors ergänzen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Board of Directors und der Geschäftsführung unsere strategischen Pläne umzusetzen, um die erste Kupferkathodenproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2029 anzuvisieren.“

Bill Washington ist ein versierter Finanzexperte mit 32 Jahren Erfahrung in der Leitung und dem Aufbau von Investmentbanking-Teams sowie in der Unterstützung der Unternehmensführung und der Vorstandsleitung im Bergbau- und Metallsektor. Derzeit ist er Partner bei Hydra Capital Partners. Zuvor war er von Juli 2011 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen Ende 2015 Leiter des Bereichs Global Mining & Metals bei National Bank Financial Markets. Er kam im Rahmen der Übernahme von Wellington West Capital Markets zur National Bank, wo er seit August 2004 als Leiter des Investmentbankings tätig war und sich ausschließlich auf den Bergbau- und Metallsektor konzentrierte. Bevor er zu Wellington West kam, hatte Bill seit 1994 verschiedene Positionen im Investmentbanking bei National Bank Financial/First Marathon, Gordon Capital und Lancaster Financial/TD Securities inne.

Bevor er in das Investmentbanking einstieg, arbeitete er sechs Jahre lang als Bauingenieur an großen Infrastrukturprojekten in Großbritannien, Spanien und Hongkong. Bill hat einen Bachelor of Applied Science (Bauingenieurwesen) von der University of British Columbia und einen MBA von der University of Western Ontario (Ivey). Bill ist außerdem als unabhängiger Direktor für Wesdome Gold Mines und Rupert Resources tätig. Zuvor war er ein Direktor bei Copper Mountain Mining bis zu dessen Übernahme durch Hudbay Minerals im Juni 2023 und bei Brio Gold bis zu dessen Übernahme durch Leagold Mining (jetzt Equinox Gold) im Mai 2018.