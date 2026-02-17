    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe
    Amadeus Fire trotzt Krise: Umsatz & EBITA 2025 im Plan!

    Trotz schwachem Markt, geopolitischer Spannungen und Investitionsflaute behauptet Amadeus Fire 2025 seine Position – mit klaren Einschnitten, aber auch gezielten Zukunftsinvestitionen.

    Amadeus Fire trotzt Krise: Umsatz & EBITA 2025 im Plan!
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Amadeus Fire betont ihre Widerstandskraft im schwierigen deutschen Marktumfeld 2025, geprägt von schwachem BIP‑Wachstum, geopolitischen Unsicherheiten und zurückhaltender Investitions‑ und Beschäftigungsbereitschaft.
    • Konzernumsatz 2025 vorläufig rund €364 Mio. (minus knapp 17% gegenüber Vorjahr €436,9 Mio.) und damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite von €355–385 Mio.
    • Operatives EBITA 2025 vorläufig rund €14 Mio. (Vorjahr €55,5 Mio.); exkl. einmaliger Restrukturierungsaufwendungen lag das operative Ergebnis bei etwa €20 Mio.; damit entspricht das Ergebnis nach Restrukturierung der prognostizierten unteren Bandbreite.
    • Segment Personaldienstleistungen: deutlicher Umsatzrückgang wegen anhaltender Marktschwäche, zurückhaltender Kandidatenwechsel und niedriger Konvertierung von Anfragen in Aufträge.
    • Weiterbildungssegment: Rückläufiger Umsatz insbesondere bei staatlich geförderten Anbietern (Comcave, GFN) durch reduzierte Fördervolumina und Unsicherheit bei Bildungsgutscheinen; B2C‑Geschäft der Steuer‑Fachschule Dr. Endriss konnte dagegen Umsatz steigern.
    • Maßnahmen und Investitionen: Comcave‑Restrukturierung (Flächenreduzierung, Personalabbau) verursachte einmalige Belastungen von etwas über €6 Mio. (Rückstellung im Q4 +≈€1 Mio.); zudem wurden Masterplan.com und eduBITES (Sept./Nov. 2025) erworben, um das digitale B2B‑Weiterbildungsangebot (Corporate AI Learning) zu stärken (nur anteilig konsolidiert).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Pressemitteilung zum Konzernjahresabschluss 2025 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 25.03.2026.

    Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im Minus.


    ISIN:DE0005093108WKN:509310





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Amadeus Fire trotzt Krise: Umsatz & EBITA 2025 im Plan! Trotz schwachem Markt, geopolitischer Spannungen und Investitionsflaute behauptet Amadeus Fire 2025 seine Position – mit klaren Einschnitten, aber auch gezielten Zukunftsinvestitionen.
