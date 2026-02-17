Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 62,16 auf TTMzero (17. Februar 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.

Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,86GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.000,00GBP was eine Bandbreite von -32,57 %/+9.532,19 % bedeutet.