    ANALYSE-FLASH

    Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Unilever auf Overweight 6000p
    • fünfjährige Partnerschaft mit Google Cloud für KI
    • Analyst: KI ändert deutlich Akquise und Treue.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern sei eine wegweisende fünfjährige Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen - mit dem Ziel, die Branche durch agentenbasierte KI neu zu definieren, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine bedeutende Veränderung, was die Kosten der Kundengewinnung und die Markentreue betrifft./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMT

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 62,16 auf TTMzero (17. Februar 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.

    Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,86GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.000,00GBP was eine Bandbreite von -32,57 %/+9.532,19 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 6000 Euro




    1 im Artikel enthaltener Wert
