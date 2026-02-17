'Bestimmte Gruppen' von BVB-Fans in Bergamo ausgeschlossen
- BVB kritisiert Fan-Ausschluss als Wertebruch!!
- Behörden in Bergamo untersagten Ticketverkauf.
- BVB hofft auf Einigung mit Bergamo und UEFA...
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat mit Unverständnis und harter Kritik auf den Ausschluss von Teilen der BVB-Fans beim Champions-League-Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo reagiert. Der italienische Club hatte den Fußball-Bundesligisten dessen Angaben zufolge darüber informiert, dass für das Playoff-Rückspiel am Mittwoch kommender Woche aufgrund behördlicher, die Sicherheit betreffende Auflagen an bestimmte Personengruppen von BVB-Fans keine Tickets verkauft werden dürfen. Den betroffenen Dortmunder Anhängern soll der Zutritt zum Stadion in Bergamo verwehrt werden.
BVB in Gesprächen mit Bergamo und UEFA
"Teile unserer Fans auszuschließen, stellt für den BVB einen eklatanten Wertebruch und eine Form der Diskriminierung dar - sowohl mit Blick auf die grundlegenden Prinzipien von Borussia Dortmund als auch auf die gesamteuropäischen Werte des internationalen Fußballs", hieß es in einer Vereinsmitteilung kurz vor dem Hinspiel heute Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime) in Dortmund.
Der BVB habe sich ausdrücklich und entschieden gegen diese Auflagen ausgesprochen, um allen Fans den Besuch des Auswärtsspiels zu ermöglichen. Der Tabellenzweite der Bundesliga erklärte, er stehe bereits seit einigen Tagen im intensiven Austausch mit Atalanta Bergamo sowie der Europäischen Fußball-Union UEFA und rechne nach den Entwicklungen der jüngsten Gespräche kurzfristig mit einem positiven Ergebnis./mam/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,265 auf Tradegate (17. Februar 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 361,55 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.
Hast du jemals kritisch hinterfragt, wieso die BVB Aktie in den letzten Jahren fast nur noch abwärts tendiert und 2025 sogar tiefer stand als während der Corona-Krise? Und das Fußballaktien-Wikifolio hat seit seinem Start im Jahr 2020 fast 80% verloren. Woran liegt das wohl?
Du siehst eine Aktien-Unterbewertung u.a. aufgrund von Umsatz, Markenwert, stillen Reserven und den bezahlten Analysten-Kurszielen. Offensichtlich interessiert das alles den Aktienkurs nicht.
Kleiner Tipp: Schau dir mal die aktuelle Ergebnisentwicklung an.
2025/26 werden die Umsätze bei einem angenommenen Ausscheiden im CL-Achtelfinale rückläufig sein, zumal für die Club-WM nur rund 11 Mio. Euro eingenommen wurden. Hinzu kommen bereits feststehende Brutto-Transferentgelte von mehr als 70 Mio. Euro. Trotzdem rechnet der Konzern beim Jahresergebnis im Mittel nur mit einer Null. Glaubst du, dass bei diesem Ergebnis eine Dividende gezahlt wird?
Offensichtlich gelingt es also in den beiden Geschäftsjahren nicht, trotz sehr hoher Einnahmen, die zudem nicht jedes Jahr anfallen, einen nachhaltigen Gewinn zu erzielen. Kann es nicht sein, dass dies die Ursache für die negative Entwicklung des Aktienkurses ist?