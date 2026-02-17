    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leitindex ATX schließt mit halbem Prozent Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX +0,53% auf 5.701, ATX Prime +0,47% Europa.
    • US-Notenbank signalisiert mögliche Zinssenkungen
    • Agrana: 45-55 Mio. Abschr., Ebit-Prognose weg.
    Aktien Wien Schluss - Leitindex ATX schließt mit halbem Prozent Gewinn
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handelstag verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,53 Prozent auf 5.701 Punkte, der ATX Prime um 0,47 Prozent auf 2.837 Zähler. Damit folgte Wien den wichtigsten europäischen Leitbörsen, die einheitlich mit Zuwächsen schlossen.

    Das internationale Börsengeschehen wurde nach dem montäglichen US-Feiertag als bewegungsarm bewertet. Zumindest gab es positive Zinssignale aus den USA. Die US-Notenbank könne dieses Jahr mehrere Lockerungsschritte beschließen, falls sich die Inflation wieder auf das Ziel der Zentralbank von zwei Prozent zubewege, meinte der US-Währungshüter Austan Goolsbee. In Europa wiederum machen sich mittlerweile Deutschland und Frankreich für Vereinfachungen in der Regulierung von Finanzdienstleistungen stark.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strabag SE!
    Long
    89,52€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 13,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    101,08€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 12,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In Österreich teilte der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern Agrana mit, dass für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr mit einem "nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf in der Größenordnung zwischen 45 und 55 Millionen Euro zu rechnen sei. Hinfällig ist damit auch die bisherige Ergebnisprognose, die von einem operativen Gewinn (Ebit) von 45 bis 60 Millionen Euro ausging. Die endgültige Höhe der Wertminderung werde im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/26 festgestellt. Auf den Kurs hatte das kaum Auswirkungen. Die Aktie zeigte zum Tagesschluss bei 11,65 Euro unbewegt, nachdem sie im Verlauf ständig im Plus gelegen hatte.

    Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktie von KapschTrafficCom von 7,0 auf 5,8 Euro nach unten korrigiert. Die Experten verwiesen auf die jüngste Gewinnwarnung des Mautspezialisten. Das Anlagevotum wurde für die Kapsch-Papiere unverändert auf "Hold" belassen. Die Aktie verlor 3,5 Prozent, nachdem sie bereits am Montag im Zuge der gesenkten Prognosen um fast sieben Prozent abgerutscht war.

    Die Erste Group kürzte auch das Kursziel für die Lenzing-Aktie leicht von 29,5 auf 29 Euro. Hier wurde ebenfalls die Empfehlung "Hold" für die Titel des Faserherstellers bestätigt. Bei Lenzing gab es einen satten Kursabschlag von 9,0 Prozent, womit die Papiere im ATX Prime-Segment Schlusslicht waren.

    Die schwergewichteten Banken tendierten zum Abschluss mit Aufschlägen. Bawag lagen bei plus 2,1 Prozent und waren damit der Topperformer im ATX Prime. Erste Group verbuchten einen Zuwachs von 1,5 Prozent und Raiffeisen Bank International von 1,2 Prozent.

    Die Bauwerte kamen nach den starken Vortageszuwächsen wieder merklich zurück. Porr-Anteilsscheine fielen um 4,5 Prozent. Strabag-Titel ermäßigten sich um 1,2 Prozent./moe/spa/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PORR Aktie

    Die PORR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 104,8 auf Tradegate (17. Februar 2026, 18:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PORR Aktie um -2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von PORR bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

    PORR zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4400 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss Leitindex ATX schließt mit halbem Prozent Gewinn Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handelstag verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,53 Prozent auf 5.701 Punkte, der ATX Prime um 0,47 Prozent auf 2.837 Zähler. Damit folgte Wien den wichtigsten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     