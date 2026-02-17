Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagen

Vor den ersten Neuigkeiten knapp zwei Prozent im Plus liegend, wuchs das Kursplus zwischenzeitlich auf bis zu 8,4 Prozent an. Erstmals seit September 2023 näherte sich der Kurs mit 49,78 Euro in der Spitze wieder der 50-Euro-Marke. Zum Schluss gewann die Aktie 7,4 Prozent. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate ließ der Schwung mit zuletzt gezahlten 48,97 Euro geringfügig nach.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally der Bayer -Aktien hat am Dienstagnachmittag neuen Schub durch eine Initiative zur Beilegung jahrelanger Rechtsstreitigkeiten bekommen. Zuerst reagierten die Papiere auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, den Bayer dann in den Schlussminuten des regulären Handels in weiten Teilen bestätigte: Der Chemie- und Pharmakonzern hat in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen zum angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat geschlossen.

Die Hoffnung, dass es in den Rechtsstreitigkeiten bald Fortschritte geben könnte, hatte zuletzt schon zu einer Erholungsrally der Bayer-Aktien beigetragen, die nun mit einem Jahresplus von 33 Prozent zum bisher unangefochtenen Dax-Spitzenreiter Siemens Energy aufschlossen. Seit Anfang Dezember beträgt das Plus der Bayer-Aktien sogar etwa 60 Prozent.

Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Fall zur Prüfung angenommen. Wie es hieß, steigen dadurch die Aussichten auf ein Grundsatzurteil. Jefferies-Analyst Chris Counihan sieht in dieser Verhandlung auch noch ein verbleibendes Risiko, genauso wie in der Tatsache, dass der Vergleich noch einer gerichtlichen Genehmigung bedürfe. Bayer rechne 2026 wegen der anfallenden Zahlungen nun mit einem negativen Free Cashflow, erwähnte er in seiner ersten Einschätzung./tih/men/he

