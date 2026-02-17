    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Sammelvergleich in USA bestätigt, Kursschub!!!
    • Aktie stieg bis 49,78 € Schluss +7,4% YTD +33%
    • Analyst: Genehmigung offen, FCF, 2026 negativ.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Bestätigung des Sammelvergleichs, weitere Kursentwicklung, Analystenstimme)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally der Bayer -Aktien hat am Dienstagnachmittag neuen Schub durch eine Initiative zur Beilegung jahrelanger Rechtsstreitigkeiten bekommen. Zuerst reagierten die Papiere auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, den Bayer dann in den Schlussminuten des regulären Handels in weiten Teilen bestätigte: Der Chemie- und Pharmakonzern hat in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen zum angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Glyphosat geschlossen.

    Vor den ersten Neuigkeiten knapp zwei Prozent im Plus liegend, wuchs das Kursplus zwischenzeitlich auf bis zu 8,4 Prozent an. Erstmals seit September 2023 näherte sich der Kurs mit 49,78 Euro in der Spitze wieder der 50-Euro-Marke. Zum Schluss gewann die Aktie 7,4 Prozent. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate ließ der Schwung mit zuletzt gezahlten 48,97 Euro geringfügig nach.

    Die Hoffnung, dass es in den Rechtsstreitigkeiten bald Fortschritte geben könnte, hatte zuletzt schon zu einer Erholungsrally der Bayer-Aktien beigetragen, die nun mit einem Jahresplus von 33 Prozent zum bisher unangefochtenen Dax-Spitzenreiter Siemens Energy aufschlossen. Seit Anfang Dezember beträgt das Plus der Bayer-Aktien sogar etwa 60 Prozent.

    Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Fall zur Prüfung angenommen. Wie es hieß, steigen dadurch die Aussichten auf ein Grundsatzurteil. Jefferies-Analyst Chris Counihan sieht in dieser Verhandlung auch noch ein verbleibendes Risiko, genauso wie in der Tatsache, dass der Vergleich noch einer gerichtlichen Genehmigung bedürfe. Bayer rechne 2026 wegen der anfallenden Zahlungen nun mit einem negativen Free Cashflow, erwähnte er in seiner ersten Einschätzung./tih/men/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,81 % und einem Kurs von 49,00 auf Tradegate (17. Februar 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 128,49 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -6,95 %/+24,07 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Glyphosat-Rechtsfälle (mit genanntem SCOTUS-Termin) auf Bayers Bewertung und Kurs, Kursziele und Hoffnung auf Rückkehr über 50–60€, Vorwürfe zu London-Einkäufen als Kurseinfluss, positive Reaktion auf Prognoseanhebungen, Erwähnung Dividende (0,11€) sowie technische Chartanalysen.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
