Expedia Group Aktie - Kurs auf Talfahrt - 17.02.2026

Mit einer Performance von -5,43 % musste die Expedia Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,45 %, geht es heute bei der Expedia Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Expedia Group ist ein führendes Online-Reiseunternehmen, das Buchungsplattformen für Flüge, Hotels und mehr bietet. Es konkurriert mit Booking Holdings und Airbnb und zeichnet sich durch ein breites Markenportfolio aus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Expedia Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,53 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Expedia Group Aktie damit um -14,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Expedia Group auf -30,48 %.

Expedia Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,79 % 1 Monat -30,21 % 3 Monate -26,53 % 1 Jahr -7,90 %

Informationen zur Expedia Group Aktie

Es gibt 117 Mio. Expedia Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,89 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TripAdvisor, Booking Holdings und Co.

TripAdvisor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +10,20 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -0,54 %.

Expedia Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Expedia Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expedia Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.