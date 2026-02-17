CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie mit Kurssturz - 17.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,67 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,22 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +6,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CrowdStrike Holdings Registered (A) einen Rückgang von -9,52 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,15 % 1 Monat -6,65 % 3 Monate -21,22 % 1 Jahr -15,04 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Es gibt 252 Mio. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,71 Mrd.EUR € wert.

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) today announced it has been named Frost & Sullivan’s 2026 Company of the Year for Cloud Workload Security (CWS) and the 2025 Company of the Year for Global SaaS Security Posture Management (SSPM) for the second consecutive …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.